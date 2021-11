Aperçu d’Elden Ring – un monde ouvert brutal et magnifique

Entrer dans le monde d’Elden Ring, c’est comme sortir de prison dans The Elder Scrolls: Oblivion pour la première fois : une minute vous êtes perdu dans le noir et lorsque vous en émergez, la promesse d’une aventure s’étend devant vous. D’autres jeux FromSoftware capturent un frisson d’exploration à leur manière, mais cette fois, nous allons en profondeur et en itinérance. Rencontrez un ennemi que vous ne pouvez pas vaincre et vous pouvez simplement voyager dans une nouvelle direction en accédant à la carte du monde et en vous téléportant vers un nouveau site Grace.

Le paysage d’Elden Ring – rempli de montagnes, de ruines et de vieux donjons branlants – a une qualité onirique. C’est presque comme une peinture à l’huile – angulaire et frappante, avec un arbre spirituel dominant l’horizon et tout changeant d’humeur en fonction de la pluie, du brouillard et de l’heure de la journée. Dirigez-vous vers ses plages arides et admirez les mers chargées d’épaves de navires et battues par les tempêtes – prosternez-vous devant sa beauté désolée. C’est magnifique et envoûtant à la fois, comme une cabane abandonnée dans un champ de fleurs.

Parce qu’il se déroule dans un monde ouvert, FromSoftware a été contraint de légèrement changer de vitesse. C’est toujours incontestablement un Soulslike – des points de contrôle du feu de joie (maintenant appelés sites Grace) aux animations d’ouverture de porte et au combat – mais il y a quelques ajustements à la formule qui empêchent cet environnement plus ouvert de se sentir comme une corvée.

Le changement le plus évident – ​​et celui que j’ai déjà mentionné – est l’ajout d’une carte. En plus de pouvoir voyager rapidement vers n’importe quel endroit Grace découvert, vous pouvez placer des marqueurs personnalisés pendant que vous explorez, et vous pouvez également trouver des fragments de carte pour remplir la carte avec des détails (elle commence vide et vous devez la colorier) . Lorsque vous plongez profondément dans un donjon, un point de déplacement rapide apparaît pour vous ramener au début une fois que vous avez vaincu le boss.

Ailleurs, il y a les Pieux de Marika, qui sont essentiellement des portes de points de contrôle. Vous ne pouvez pas monter de niveau et peaufiner votre équipement comme vous le pouvez aux points Grace, mais vous aurez la possibilité de recommencer ici lorsque vous serez inévitablement tué. Les puristes pourraient se moquer de l’idée de plus de points de contrôle dans un Soulslike, mais cela élimine une grande partie de la frustration de parcourir à plusieurs reprises des zones que vous avez déjà conquises des dizaines de fois. Après tout, c’est ce que nous faisons, non ? Si vous voulez juste un autre coup sur le boss dans un jeu Souls, vous foncez droit sur eux, en ignorant les ennemis en cours de route. Pourquoi ne pas simplement supprimer cette étape inutile ?

Voyager à pied est également beaucoup plus rapide ici, car la gestion de l’endurance n’entre en jeu que lorsque vous êtes menacé. Vous êtes libre de sprinter et de rouler aussi longtemps que vous le souhaitez en dehors du combat. Ensuite, il y a Torrent, un cheval hanté que vous pouvez invoquer et monter à tout moment en dehors des donjons. Non seulement Torrent vous permet de parcourir le monde plus rapidement, mais il ajoute également quelque chose de nouveau au genre : le combat monté.

Le combat à cheval reprend les mêmes principes que votre combat habituel de Dark Souls – coups de précision, défense prudente et un large éventail d’options d’armes – et les transplante dans des batailles à cheval. Lorsque vous rencontrez des ennemis montés, c’est presque comme un tournoi de joutes, avec vous deux, vous vous retrouvez, chargez et infligez des dégâts avant de réinitialiser pour plus. Visez le cheval de l’ennemi et vous pouvez le tuer en premier, en le démontant et en vous donnant un avantage assis. Si vous espérez devenir un maître, placez-vous dans la Dextérité et il sera plus difficile de vous faire tomber de votre selle spectrale.

Un autre nouveau mécanisme sympa est le Flask of Wondrous Physick, qui vous permet de mélanger des larmes de cristal pour créer vos propres concoctions. J’ai fait une création qui, une fois ivre, a reconstitué mon endurance avant de me faire exploser. C’est assez douloureux, mais vous devriez voir les autres gars (ils sont morts, d’ailleurs). Si exploser n’est pas votre truc, il y a probablement des paris plus sûrs.

Ailleurs, Ashes of War vous permet de changer la technique spéciale sur les armes équipées, ainsi que de transformer leurs statistiques. J’en ai récupéré un appelé Piercing Fang et il a transformé ma Twinblade en une Keen Twinblade, ses statistiques s’échelonnant mieux avec ma statistique de Dextérité. Cela devrait permettre aux joueurs de manier efficacement des armes qu’ils ne pourraient généralement pas toucher en raison de la construction de leur personnage, et cela ajoute une autre couche d’expression du joueur à un système de combat déjà profond.

Elden Ring a l’impression que FromSoftware examine tous les jeux qu’il a sortis ces dernières années, prend ce qui fonctionne et s’appuie sur eux. Le patron d’un donjon est un homme-bête Bloodborne, la sorcellerie est de retour aux niveaux d’efficacité de Demon’s Souls, et vous êtes libre de vous faufiler et d’éviter le combat comme dans Sekiro. C’est comme un album de Greatest Hits.

C’est toujours un jeu difficile, mais FromSoftware a poncé les aspérités. Il y a tellement de façons de se faciliter la vie. Le voyage rapide est une évidence, la furtivité en est une autre. Comme toujours, vous pouvez également invoquer d’autres joueurs pour vous aider avec un boss difficile, et cette fois, vous pouvez le faire même après avoir perdu une vie – et non, vous ne perdez pas une partie de votre santé maximale lorsque vous mourir. Ensuite, il y a les invocations spectrales – des meutes de loups et d’autres animaux que vous pouvez appeler à votre aide – et tous les autres objets que vous pouvez fabriquer ou manier. Si tout le reste échoue, vous pouvez peut-être invoquer votre cheval et simplement faire un double saut par-dessus la tête de l’ennemi avant de vous enfuir. Il y a une quantité vertigineuse de possibilités – l’arsenal et la mécanique semblent aussi vastes que le monde d’Elden Ring.

Après avoir passé trois heures dans le test du réseau, je me suis forcé à arrêter de jouer. Je peux déjà dire que ça va être spécial, et je veux garder autant de surprises que possible pour le lancement d’Elden Ring en février 2022. Je veux faire l’expérience de cette magie de repartir dans son monde.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

