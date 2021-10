Aperçu des Bears-Packers, post-mortem des White Sox avec AJ Pierzynski

Effacez ce sourire, c’est la semaine des Packers. Jason ouvre le spectacle en passant en revue certains des affrontements les plus importants pour l’affrontement de ce week-end au bord du lac (0:10). AJ Pierzynski (champion des World Series 2005/analyste de Fox Sports) dissèque ce qui n’a pas fonctionné avec les Sox dans l’ALDS (23:00). Kyle Brandt (NFL Network/The Ringer) parle de son voyage de Chicago à la production pour Jim Rome et s’est finalement retrouvé sur NFL Network (55:00). Jason termine le spectacle en soulignant ce que l’entraîneur-chef des Packers avait à dire sur la puissante défense des Bears et comment le coordinateur défensif des Bears, Sean Desai, a fait un excellent travail en les déployant tout au long de la saison (1:33:00).

Hôte : Jason Goff

Producteur : Chris Tannehill et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify