Aperçu des bénéfices d’Amazon : Wall Street s’attend à une baisse des bénéfices alors que le géant de la technologie augmente ses dépenses

Les bénéfices d’Amazon ont augmenté régulièrement au cours de la dernière année, mais cela pourrait changer avec le rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société cette semaine.

Le coût de l’embauche de travailleurs et du renforcement de son réseau de distribution pèse-t-il sur les résultats d’Amazon ?

Les analystes de Wall Street font le pari que la réponse est oui. En moyenne, ils voient le géant de la technologie de Seattle afficher un bénéfice de 8,92 $ par action, contre 12,37 $ par action il y a un an, alors même que les ventes de l’entreprise augmentent de 16% à 111 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, vers le haut de la fourchette. l’orientation préalable de l’entreprise.

La société a ajouté cette semaine à cette impression, détaillant la façon dont elle se prépare pour la prochaine saison des fêtes, en essayant de surmonter les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

« Nos équipes ont travaillé dur pendant des mois, se concentrant sur la planification de la capacité et de la demande pour équilibrer les besoins de nos clients par rapport aux problèmes de chaîne d’approvisionnement ou de transport qui peuvent survenir », a écrit John Felton, vice-président senior des services de livraison mondiaux. « Bien que nous investissions toujours dans notre chaîne d’approvisionnement et notre réseau de transport, nous avons fait encore plus cette année pour nous assurer de ne pas laisser les contraintes récentes de la chaîne d’approvisionnement affecter l’expérience Amazon de nos clients. »

En plus d’étendre son réseau de distribution, Amazon a dépensé davantage pour attirer et retenir les travailleurs sur un marché du travail restreint. Son salaire de départ moyen aux États-Unis est maintenant de 18 $/heure.

Amazon publie ses résultats du troisième trimestre jeudi après la clôture du marché.

Bien sûr, les meilleures estimations des analystes s’égarent souvent et Amazon est souvent imprévisible. Au deuxième trimestre, les tendances se sont inversées, avec des revenus inférieurs aux attentes et des bénéfices supérieurs à ceux-ci.

Les autres domaines à surveiller incluent les revenus de la société provenant de la publicité, des services Web Amazon et d’autres activités en dehors des ventes au détail.

Au deuxième trimestre, Amazon approchait d’une étape importante, les revenus des ventes au détail directes et tierces étant en passe de représenter moins de la moitié des revenus globaux d’Amazon pour la première fois de son histoire – sur le point d’être dépassés par les revenus d’AWS. , Amazon Prime, services de vendeurs tiers, publicité en ligne et autres services.

