Aperçu des bénéfices de Microsoft : la croissance du cloud promet de livrer un autre gros trimestre pour le géant de la technologie

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

La croissance du cloud de Microsoft est-elle un accident temporaire, entraîné par les circonstances éphémères de la pandémie, ou une tendance durable reflétant un changement plus important dans l’état d’esprit des clients ?

Wall Street parie sur ce dernier.

Microsoft publiera ses résultats financiers le mardi 27 juillet après-midi pour son quatrième trimestre fiscal et son exercice fiscal 2021, qui s’est terminé le 30 juin 2021.

Les analystes interrogés à l’avance s’attendent à un chiffre d’affaires de 44,1 milliards de dollars, en moyenne, en hausse de 16% par rapport au même trimestre il y a un an, et des bénéfices de 1,90 dollar par action, contre 1,46 dollar il y a un an.

“Nos vérifications du trimestre de juin pour Microsoft ont de nouveau augmenté alors que l’histoire de la croissance du cloud Azure atteint sa prochaine vitesse de croissance à Redmond”, a écrit l’analyste de Wedbush Daniel Ives dans un rapport du 21 juillet. « Nous constatons que la taille des transactions continue d’augmenter considérablement à mesure que les changements de transformation numérique à l’échelle de l’entreprise s’accélèrent, les DSI se concentrant tous sur la préparation de leurs entreprises respectives pour une architecture basée sur le cloud. »

La croissance intervient malgré la décision du Pentagone d’annuler le contrat de cloud JEDI de 10 milliards de dollars qu’il avait attribué à Microsoft, malgré les objections du leader de l’industrie du cloud Amazon Web Services. La perte de cet accord est susceptible d’être un sujet de questions de la part des analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats avec le PDG de Microsoft Satya Nadella et le directeur financier Amy Hood.

Le rapport de Microsoft intervient également dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de cybersécurité, notamment des cyberattaques qui ont exploité les vulnérabilités du serveur Exchange de Microsoft, attribuées à des pirates informatiques affiliés au ministère chinois de la Sécurité d’État.

Mais l’impact durable du cloud est devenu plus clair au cours des derniers trimestres.

Windows a connu une augmentation temporaire il y a un an, dépassant les 6,1 milliards de dollars de revenus trimestriels pour le trimestre clos le 30 juin 2020, car de nombreuses personnes travaillant à domicile ont acheté de nouvelles machines. Mais les revenus de Windows sont revenus dans une fourchette plus normale de 5 milliards de dollars au cours des trimestres depuis lors. En revanche, la croissance des revenus de Microsoft Server et des services cloud a continué de s’accélérer, atteignant une croissance des revenus de 25 % en glissement annuel au cours de chacun des deux derniers trimestres, dépassant les 13 milliards de dollars de revenus trimestriels, comme le montre le graphique ci-dessus. Cela reflète la tendance que les analystes prévoient de poursuivre. La croissance des revenus d’Office et des services cloud a également continué de s’accélérer, bien qu’à un rythme plus modeste, d’environ 12% en glissement annuel au cours du dernier trimestre, pour atteindre plus de 10 milliards de dollars de revenus trimestriels. Cela inclut la croissance d’Office 365, entraînée en partie par l’adoption de la plate-forme de communication et de collaboration Microsoft Teams.

Ces chiffres ne proviennent pas des rapports de bénéfices standard de Microsoft pour ses trois grandes divisions, mais de ses dépôts auprès de la SEC, ventilant les revenus par « offres importantes de produits et de services ». C’est une meilleure façon de voir les tendances dans ses gammes de produits.

Ce qu’il faut retenir, c’est que Microsoft connaît la croissance la plus importante dans les parties de son activité où il a pu passer aux services et aux abonnements cloud. Cela permet d’expliquer pourquoi l’entreprise adopte une nouvelle approche avec l’introduction de Windows 11 et sa vision des Cloud PC.

Revenez avec . mardi après-midi pour une couverture complète des revenus de Microsoft.