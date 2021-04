Aperçu des bénéfices d’IBM: ce n’est pas seulement pertinent pour IBM Stock Tonight

Avant de lire les trois lettres, IBM (NYSE:IBM), et coupez l’appât s’il vous plaît, attendez. Il ne fait aucun doute que Big Blue, qui publie aujourd’hui ses résultats du premier trimestre après la clôture, semble avoir perdu beaucoup de sa pertinence dans un monde de cloud computing. Et le stock IBM a perdu beaucoup de son éclat au cours des dernières années en conséquence. Bien qu’il ait récemment bénéficié d’une rotation vers des jeux de valeur et d’un spin-off de son activité de services sous-performante, il n’y a pas beaucoup de grésillement ici. Mais une partie de ce qu’IBM dit ce soir importe.

Source: Laborant / Shutterstock.com

Les investisseurs qui y prêtent attention seront récompensés par un scoop sur Palantir (NYSE:PLTR) et Microsoft (NASDAQ:MSFT), deux valeurs de croissance technologique clairement en mouvement. Voici une feuille de triche sur ce à quoi vous attendre et pourquoi c’est important.

Lorsque IBM publie ses résultats ce soir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le PDG Arvind Krishna fournisse la preuve que le redressement de l’entreprise prend de l’ampleur. Krishna espère être le prochain Lou Gerstner, guidant l’entreprise à travers son troisième changement tectonique majeur: le multi-cloud hybride. Annoncé comme l’architecte de l’acquisition transformatrice par IBM de 34 milliards de dollars du fournisseur open source Red Hat, Krisha est à la barre depuis deux ans maintenant.

Il a fait un travail décent. Mais IBM est toujours terriblement en retard.

Le passage au cloud a pris l’entreprise au dépourvu. Étant donné que l’activité d’IBM reposait sur la vente d’une «pile» de matériel, de logiciels, de services et de conseil, Cloud a effectivement implosé la proposition de valeur de l’entreprise. En réduisant le besoin d’équipement sur site, le cloud a porté un coup dur aux ventes et aux marges de matériel informatique. Le résultat? Une baisse des revenus sur 10 ans.

Cloud: probablement ennuyeux mais un bon baromètre

Ce qu’il faut écouter: IBM a beaucoup d’explications à faire. L’action IBM étant passée d’environ 115 $ en janvier à environ 132 $, le marché adopte une attitude prudente avec les résultats des bénéfices d’aujourd’hui. Krishna promet de rendre de la valeur aux actionnaires via ses ambitions cloud. Mais IBM n’a pas obtenu de multiple plus élevé, malgré l’acquisition de Red Hat, qui devait moderniser l’activité cloud.

Attendez-vous à ce qu’IBM parle de son activité Cloud, avec (espérons-le) quelques commentaires anecdotiques sur le ton général des affaires.

Pourquoi est-ce important: IBM devrait avoir de bonnes choses à dire sur sa stratégie cloud «hybride», qui permet de stocker certaines informations sur des réseaux cloud concurrents Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) et Microsoft (NASDAQ:MSFT). Malheureusement, tout ce que nous entendons va toujours ressembler à un arbre solitaire tombant dans la forêt. Microsoft a également complètement changé la conversation avec une offre de 20 milliards de dollars pour l’IA et le fournisseur de voix Communications Nuance (NASDAQ:NUAN).

IBM ne peut pas tenir une bougie à MSFT pour le moment, mais même le bout des lèvres sert à renforcer le leadership de Microsoft.

Alerte Palantir: attendez-vous à de bons points de données «IA»

Ce qu’il faut écouter: Le commentaire sur les résultats d’IBM donnera un aperçu des activités gouvernementales de Palantir (56% des ventes 2020). En mars, les deux sociétés ont déployé Palantir pour IBM Cloud Pak for Data. Le package combine la plate-forme de données cloud hybride d’IBM avec le logiciel d’analyse Foundry de Palantir. Le partenariat permet aux utilisateurs de créer et de déployer des applications infusées par l’IA avec Watson d’IBM, la plate-forme informatique d’intelligence artificielle de l’entreprise. Pour Palantir, c’est un moyen de se faire une place auprès de clients gouvernementaux plus traditionnels pour les activités de rénovation. L’espoir est qu’au fil du temps, Palantir incorpore ses solutions d’intelligence artificielle dans de nouvelles activités.

Attendez-vous à ce qu’IBM commente ce partenariat, car il soutient la stratégie de croissance d’IBM consistant à numériser ses activités gouvernementales héritées.

Pourquoi est-ce important: Le stock de PLTR a grimpé de 126% au cours des 12 derniers mois. Mais, il a été dans des limbes relatifs ces derniers temps (plat depuis le début de l’année). Les ours commencent à plaider en faveur d’une valorisation trop étendue et d’une réduction des moteurs de croissance. La société s’appuie fortement sur ses activités gouvernementales existantes, dont la plupart consistent en des contrats de l’armée américaine remportés il y a deux ans. Pour que le stock fonctionne, Palantir devra commencer à voir plus de succès dans ses activités commerciales. Bien que ce segment ait encore augmenté de 20% l’an dernier, il est bien en deçà de la croissance du gouvernement à 77%.

En fin de compte, l’objectif de croissance des revenus consolidés de Palantir de 30% pourrait s’avérer agressif si l’ensemble de l’entreprise ne tire pas sur tous les cylindres.

Le Skinnier IBM Stock est un achat sans risque

Ce qu’il faut écouter: IBM est en train de scinder son activité de services infonuagiques gérés, appelée Kyndryl, («kyn» pour «parenté» et «dryl» pour «tendril»). En se séparant de son segment le plus important et le moins performant, le «nouvel» IBM (60% de la société consolidée pré-spin) verra une amélioration de ses performances en termes de chiffre d’affaires et de résultat. Il obtiendra également un bilan amélioré, IBM déchargeant une partie de sa dette excessive résultant de l’acquisition de Red Hat à Kendryl. L’espoir est que cet IBM allégé puisse revenir à la croissance du chiffre d’affaires.

Une version skinner devrait voir des revenus dans la fourchette moyenne à un chiffre en 2022 et au-delà. Bien que ce point de vue se révélera probablement, les choses évolueront lentement.

Pourquoi est-ce important: Malgré la perception du stock IBM comme un piège à valeur classique, il pourrait y avoir des avantages. Si vous souhaitez placer de l’argent quelque part en toute sécurité, l’action IBM, qui est soutenue par un rendement de dividende de 4,9%, est un achat. Mais je ne mettrais qu’une petite somme d’argent pour travailler ici. Les perspectives de croissance technologique sont bien meilleures ailleurs – en particulier les concurrents de Kyndril: les géants du cloud Amazon (Amazon Web Services), Microsoft (Azure) et Google (Google Cloud).

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.