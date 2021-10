Aperçu des bénéfices : l’ère du cloud de Microsoft s’installe, réduisant encore la dépendance vis-à-vis des ventes de PC Windows

Les grandes entreprises cloud de Microsoft, Azure et Office 365, sont à l’origine d’une grande partie de la croissance de l’entreprise.

S’il y a jamais eu un quart pour illustrer que la croissance de Microsoft ne dépend plus des ventes de PC Windows, c’est bien celui-ci qui s’annonce.

Les livraisons mondiales de PC n’ont augmenté que de 1 % au cours du trimestre de septembre, contre un pic de croissance de 32 % plus tôt cette année. La pénurie mondiale de semi-conducteurs et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement combinés à une demande plus faible d’ordinateurs sapent un marché qui a traditionnellement été le pain et le beurre de Microsoft.

Pourtant, Wall Street prévoit une croissance significative pour Microsoft, tirée par une demande accrue pour Microsoft Azure, Office 365 et d’autres services cloud.

Microsoft annonce ses résultats mardi après-midi, 26 octobre, pour les trois mois clos le 30 septembre, le premier trimestre de son exercice 2022. L’estimation moyenne des analystes de Wall Street est de 43,97 $ de chiffre d’affaires (en hausse de 18 %) et de 2,07 de bénéfice par action ( en hausse de 14 %).

L’activité cloud de l’entreprise « atteint sa prochaine vitesse de croissance », a écrit Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities, dans une note aux clients, citant les dernières vérifications de l’entreprise sur les offres de logiciels d’entreprise.

« Nous constatons que la taille des transactions continue d’augmenter considérablement à mesure que les changements de transformation numérique à l’échelle de l’entreprise s’accélèrent, les DSI se concentrant tous sur la préparation de leurs entreprises respectives pour une architecture basée sur le cloud, MSFT étant sur le point de battre les chiffres de croissance d’Azure d’environ 45 % ce trimestre » Ives a écrit. « Nous pensons que la vision de Street de modérer la croissance du cloud de l’autre côté de ce cycle de la FMH est contraire à l’activité de transaction que MSFT voit sur le terrain. »

L’augmentation des prix Office 365 de la société devrait également aider.

Microsoft devrait « largement dépasser les estimations de Street », a-t-il prédit.

La croissance continue du cloud poursuivrait la tendance (voir le graphique en haut) à ce que Microsoft connaisse une croissance régulière dans les entreprises de logiciels de productivité où il est passé des ventes et licences traditionnelles aux services basés sur le cloud et à la facturation par abonnement.

Une question à long terme est de savoir si Microsoft peut développer son activité Windows de la même manière grâce au lancement de Windows 365, un service par abonnement qui fait partie de sa vision plus large des « PC en nuage ».

Windows 11 et les nouveaux appareils Surface de Microsoft n’ont été lancés qu’après la fin du trimestre. À moins qu’il n’y ait une augmentation surprise du nombre de personnes achetant de nouveaux PC compatibles Windows 11 pour se préparer à des exigences système plus strictes, l’impact de ces lancements ne se reflétera pas dans les résultats de Microsoft mardi.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une mise à niveau gratuite, et nous avons peut-être dépassé le temps où une nouvelle version de Windows a généré suffisamment d’enthousiasme et d’intérêt pour les nouveaux PC pour augmenter considérablement les revenus de Microsoft après un lancement.

