Aperçu des éliminatoires de la saison 14 de l’ESL Pro League

Un regard en avant sur une concurrence féroce.

La phase de groupes de la saison 14 de l’ESL Pro League s’est terminée, laissant 12 équipes qui se battront pour remporter le trophée en séries éliminatoires. Le départ d’équipes comme Astralis, FaZe Clan, G2 Esports et Virtus.pro a changé le paysage des playoffs. Cependant, les équipes en forme comme Fnatic et forZe sont les plus intéressantes à surveiller. Cela dit, les gros joueurs comme Heroic, Natus Vincere et Gambit Esports sont toujours les favoris de la ligue. Regardons le support d’élimination.

Quarts de finale

Les meilleures équipes de la phase de groupes joueront directement les quarts de finale avec les vainqueurs des huitièmes de finale. Ces équipes sont :

Héroïque

Heroic a réalisé des performances impressionnantes dans les groupes. Bien qu’invaincue, l’équipe danoise a battu des équipes comme Team Vitality, ENCE et Astralis. Martin “stavn” Lund et Ismail “refrezh” Ali jouent tous deux un Counter-Strike exceptionnel pour Heroic et l’équipe attend maintenant son prochain adversaire en quarts de finale.

OG

OG domine la compétition ESL avec un record d’invincibilité face à des équipes solides. Pour être en tête des groupes, OG devait gagner contre Virtus.pro, G2 Esports et Complexity Gaming. OG a également gagné 2-1 contre forZe, qui joue extrêmement bien dans la ligue. L’AWPer d’OG, Mateusz “mantuu” Wilczewski, est en pleine forme et semble une force formidable pour les quarts de finale.

Natus Vincere

Na’Vi est en bonne forme, comme on s’y attend de la part d’une équipe CS:GO de haut niveau. Ils étaient dans un groupe difficile avec Mousesports, Fnatic et FaZe Clan, mais ils ont remporté quatre victoires en cinq matches. Ne perdant que contre BIG, Na’Vi est assis en haut de la table. Oleksandr « s1mple » Kostyliev est l’un des joueurs les plus performants de la ligue juste derrière Mathieu « ZywOo » Herbaut.

Gambit Esports

Gambit est dans une situation similaire à Na’Vi où ils n’ont perdu qu’une seule de leurs cinq rencontres. L’équipe russe a gagné contre des équipes fortes comme Team Liquid et FURIA. Abay “Hobbit” Khassenov est en excellente forme et maintenant l’équipe affrontera son prochain adversaire en quarts de finale.

Ronde de 12

Les équipes classées deuxième et troisième dans leurs groupes respectifs s’affronteront dans la ronde des 12 pour se qualifier pour les quarts de finale.

ForZe contre ENCE

Un affrontement intéressant où forZe a été l’une des équipes surprises pour arriver là où elles sont. Ils occupent la deuxième place du groupe B, ce qui montre à quel point ils ont bien performé dans la ligue. Gagner contre des équipes comme Complexity Gaming, Virtus.pro et G2 Esports. ENCE, quant à lui, occupe la troisième place du groupe A. Gagnant contre Astralis, Team Spirit et Bad News Bears, ils devront désormais faire face à un défi de taille contre forZe.

Team Liquid contre Fnatic

Deuxième du groupe D, Team Liquid a remporté quatre matchs sur cinq. Leurs victoires contre NIP et FURIA ont confirmé leur entrée en playoffs. Fnatic a également joué un incroyable Counter-Strike dans la ligue. Leur entrée en séries éliminatoires après avoir battu BIG et FaZe dans un groupe C difficile est un exemple de leur qualité de jeu. Cependant, ils feront désormais face à Liquid, qui constituera une énorme menace pour leur voyage à venir.

Mousesports vs Ninjas en pyjama

Mousesports est deuxième de son groupe avec des victoires contre EG, Fnatic et BIG. Ils affronteront désormais NIP qui s’est imposé dans le groupe D avec une victoire ultime contre un adversaire coriace comme Gambit.

Complexité du jeu vs vitalité de l’équipe

Assis à la troisième place du groupe B, Complexity n’a perdu que contre forZe et OG. Cependant, ils font face à un défi de taille face à Vitality, deuxième de leur groupe. Avec ZywOo en pleine forme et candidat au titre de MVP de la ligue, Vitality a de fortes chances de remporter le match.

Image en vedette : ESL

