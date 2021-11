Aperçu des finales d’automne de BLAST Premier

Un tournoi intéressant pour rechercher de nouveaux alignements et des gros calibres en compétition les uns contre les autres.

Le PGL Major Stockholm a eu un impact énorme sur la communauté Counter-Strike. Alors que l’audience pendant le tournoi était hors des charts, quelques grandes équipes qui n’ont pas pu jouer ont apporté des changements importants à leur équipe. La prochaine compétition verra des équipes comme Ninjas in Pyjamas, Team Vitality, Natus Vincere, Astralis et plus encore. Voici un aperçu rapide des équipes qui participeront aux finales d’automne.

Natus Vincere contre BIG



NAVI sont dans une forme formidable. Leurs réalisations au cours de la saison en cours témoignent du talent et du travail d’équipe de l’équipe. Oleksandr « s1mple » Kostyliev et compagnie seront les favoris pour remporter la compétition. NAVI a remporté le PGL Major, l’ESL Pro League Season 14 et l’IEM Cologne, qui étaient des compétitions difficiles. Leur exploit impressionnant de succès est un événement historique dans CS:GO lui-même.

BIG a perdu quelques matchs faciles pour donner sa chance d’avancer davantage dans le dernier Major. Ils ont immédiatement changé d’entraîneur après le tournoi pour résoudre les problèmes qu’ils auraient dû remarquer pendant la tournée avec Niclas « enkay J » Krumhorn remplaçant Nikola « LEGIJA » Ninić. Enkay J a été analyste pour des équipes réputées comme G2 Esports, Team EnVyUs, mousesports et bien d’autres. Nous verrons ce qu’il propose dans le peu de temps dont il dispose avant le tournoi. Ils ont un début difficile avec NAVI comme premier adversaire du tournoi.

FaZe Clan Vs Héroïque



Heroic était excellent dans le PGL Major. Ils détenaient une troisième place au Legend’s Stage et pouvaient vaincre Virtus.pro en quarts de finale. Ce n’est que contre G2 que l’équipe a subi une défaite 2-1 et s’est vu refuser l’entrée en finale. Ils ont de sérieuses chances de remporter le titre avec leur équipe en forme. Des équipes comme Natus Vincere et Team Vitality leur poseront un énorme défi.

FaZe a dominé la Challenger’s Stage avec des victoires contre Team Spirit, ENCE et Virtus.pro. Cependant, leur piètre performance dans l’étape suivante les a éliminés du Major. Ils ont une équipe expérimentée avec des vétérans qui offrent des compétences variées dans le jeu. Avec moins d’équipes dans le mix, FaZe pourrait obtenir une bonne course. Cependant, ils devront affronter et vaincre les meilleures équipes du jeu. Heroic sera leur premier défi dans la compétition.

Team Vitality Vs Team Liquid



Team Vitality a connu une excellente saison, mais n’a pas réussi à remporter de trophées. Ils ont tremblé au Legend’s Stage de PGL, mais ont atteint les séries éliminatoires. NAVI étaient leurs premiers adversaires, ce qui était un défi difficile pour Vitality, qui a perdu 2-0 contre les géants ukrainiens. Ils cherchent à changer l’équipe pour la nouvelle année civile, que vous pouvez lire en détail ici. Pour l’instant, ils affronteront Liquid lors du match d’ouverture de la finale d’automne.

Liquid a connu des moments difficiles dans le Stockholm Major. Ils ont participé au Legend’s Stage, mais ont échoué contre FURIA avec une défaite de 9-16. Ils ont également perdu 2-0 contre Faze Clan et ont été éliminés. Dirigée par Gabriel « FalleN » Toledo, l’équipe n’a effectué aucun changement de composition depuis un certain temps. À en juger par leur forme actuelle, Liquid a encore un long chemin à parcourir pour remporter des trophées. Cependant, ils chercheront certainement à améliorer leurs performances.

Ninjas en pyjama contre Astralis



NiP a eu une bonne course dans le PGL Major. L’arrivée de Nicolai « dev1ce » Reedtz a affecté positivement leurs performances. Ils ont terminé septièmes de la Legend’s Stage of the Major, mais G2 Esports les a battus en quarts de finale du tournoi. L’équipe suédoise cherchera certainement à remporter le BLAST Premier et a le potentiel de le faire lorsqu’elle est en excellente forme.

Astralis a apporté des changements majeurs après le grand tournoi de Stockholm. Ils doivent encore jouer un jeu après l’ajout de Kristian « k0nfig » Wienecke et Benjamin « blameF » Bremer. Leur nouvel entraîneur-chef Alexander « ave » Holdt aura également du temps avant d’affronter NiP dans la compétition. En savoir plus sur les transferts ici. L’équipe danoise a lutté pendant toute la saison et n’a pas réussi à livrer ce que les fans attendaient d’eux. Leurs réalisations passées ont créé une barre haute pour les fans et Astralis doit revenir pour livrer.

Images vedettes : BLAST Premier

