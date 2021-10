Aperçu des jeux Marquee et recherche d’avantages à l’aide d’analyses

Warren et Ben commencent par prévisualiser l’affrontement massif des Chargers-Ravens (1h30) et se demandent si le taux de conversion élevé des Chargers de tiers peut continuer (17h00). Ensuite, ils discutent de l’offensive de haut vol des Cowboys et de la capacité de la défense des Patriots à les ralentir (30h00). Plus des avant-premières de Bears-Packers (35h30), Texans-Colts (47h30) et Seahawks-Steelers (55h00). Ils se terminent par des questions rapides (1:04:00) et un aperçu de TNF.

Hôtes : Warren Sharp et Ben Solak

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

S’abonner: Spotify