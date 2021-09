Aperçu des paris: Arsenal vs Tottenham – Les Spurs récupérés pour arrêter la résurgence des Gunners

in

Septembre a été un mois vraiment pourri pour les Spurs. Après avoir perdu la moitié de son équipe à cause de blessures et de quarantaine, Nuno Espirito Santo a vu son équipe s’incliner 3-0 consécutivement contre Crystal Palace et Chelsea.

Ce week-end, Tottenham espère reprendre l’élan perdu lorsqu’ils affronteront une équipe renaissante d’Arsenal et Planet Sport Bet vous proposera un Planet Boost spécial.

Quand, où et comment regarder



Lorsque: Dimanche 26 septembre, 16h30 BST

Où: Stade des Émirats

Comment regarder : Sports aériens

Suivez ce match en direct via notre centre de score



Constructeur de paris

Tirage au sort au 11/5

Les deux équipes marquent à 4/5

Son Heung-Min marquera à tout moment à 13/5

Sur le papier, Arsenal s’est considérablement amélioré depuis sa défaite 5-0 contre Manchester City.

Les hommes de Mikel Arteta ont remporté leurs trois derniers matchs, dont une victoire 3-0 sur l’AFC Wimbledon en Coupe Carabao.

Cependant, la reprise de leurs résultats est-elle due à une amélioration générale ou les Gunners ont-ils simplement profité d’une série de matchs relativement facile?

La deuxième des deux options semble plus réaliste étant donné que les deux autres victoires d’Arsenal ont été remportées contre des prétendants à la relégation, Burnley et Norwich.

L’affrontement de ce week-end avec Tottenham devrait nous fournir une réponse plus précise à cette question.

C’est vrai que les Spurs sont assez pourris depuis la trêve internationale, mais force est de constater qu’ils manquaient de beaucoup de personnel. Maintenant que Nuno a plus d’outils à sa disposition, nous pourrions être dans une rencontre très rapprochée.

Dans cet esprit, notre recommandation est de soutenir les Spurs pour mettre fin à la série de victoires d’Arsenal en les tenant à un match nul.

Trois dernières rencontres



Arsenal 2-1 Tottenham (Premier League – 14 mars 2021)

Lors de leur dernière visite aux Emirats, Tottenham s’est incliné 2-1.

Erik Lamela a ouvert le score à la 33e minute mais les choses se sont gâtées à partir de là pour les Spurs.

Martin Odegaard a égalisé une minute avant la pause avant qu’Alexandre Lacazette ne convertisse un penalty à la 64e minute pour sceller les trois points.

Lamela, qui a marqué le premier match, a été expulsé en fin de seconde période après avoir écopé de deux cartons jaunes en sept minutes.

Tottenham 2-0 Arsenal (Premier League – 6 décembre 2020)

La dernière visite d’Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium s’est soldée par une grande déception car ils ont été battus par deux buts à zéro.

Son Heung-Min a ouvert le score, tandis que Harry Kane a ajouté une seconde juste avant la pause.

Tottenham 2-1 Arsenal (Premier League – 12 juillet 2020)

Lors d’une précédente visite au nouveau stade de Tottenham, Arsenal est également revenu inutilement grâce à une défaite 2-1.

Alexandre Lacazette a inscrit le premier but à la 16e minute mais l’avance d’Arsenal n’a duré que trois minutes.

Son était l’homme qui a remis les Spurs au même niveau. Le Sud-Coréen a ensuite mis en place Toby Alderweireld en seconde période pour marquer le but vainqueur.

Les 10 derniers face-à-face



Arsenal gagne : 3

Tirages : 2

Tottenham gagne : 5

Buts d’Arsenal : 12

Tottenham gagne : 15

Les deux equipes marquent?



Notre deuxième conseil est de soutenir les deux équipes pour figurer sur la feuille de match.

Considérant qu’Arsenal et Tottenham sont parmi les équipes qui marquent le moins de buts en Premier League, vous pouvez remettre en question ma santé mentale.

Ne vous inquiétez pas. Il y a un raisonnement derrière la folie.

Après un début de saison lent, les Gunners ont lentement commencé à trouver le fond du filet. Un but contre Norwich, un but contre Burnley, trois contre Wimbledon – bien sûr, ce ne sont peut-être pas des adversaires impressionnants, mais l’élan et le renforcement de la confiance sont importants.

Mikel Arteta essaie de mettre en œuvre une tactique similaire et tout aussi complexe à celle utilisée par Pep Guardiola à Manchester City. Le problème, c’est le personnel. Le patron d’Arsenal a recruté beaucoup de jeunes talents au cours de l’été et cela peut prendre un certain temps avant que les Gunners ne tirent à plein régime.

Tottenham, en revanche, n’a pas marqué de but en championnat depuis août. Cependant, il y avait des signes encourageants dans leur match contre les Wolves lors de la Coupe Carabao.

Les hommes de Nuno ont marqué deux buts en première mi-temps et ont même remporté les tirs au but pour réserver leur place au quatrième tour de la compétition.

Une autre statistique en faveur de ce pari est le fait qu’il a atterri dans quatre des cinq derniers matchs en tête-à-tête. A 4/5, ça vaut le coup.

Pari sur le buteur

Harry Kane a marqué son premier but depuis la trêve internationale lors de la victoire de Tottenham contre les Wolves en coupe. Le leader anglais est non seulement inscrit sur la feuille de match au cours des 90 minutes, mais il a également marqué son penalty lors des tirs de barrage.

Kane aime un but contre les Gunners – marquant 11 en 13 matchs contre eux. Néanmoins, notre recommandation est de soutenir son partenaire, Son.

Le Sud-Coréen est revenu dans l’équipe le week-end dernier contre Chelsea, mais il était clair qu’il n’était pas à 100%.

L’attaquant devrait être en meilleure forme ce dimanche et à 13/5, c’est notre astuce pour inscrire son troisième but de la saison.

