Aperçu des paris: Brighton vs Man City – Attendez-vous à ce que les champions en aient trop pour les mouettes courageuses

C’est un affrontement improbable pour la Ligue des champions à l’Amex alors que Manchester City affronte le package surprise de la Premier League Brighton.

Man City a fait un bon début de saison, mais ils se retrouvent derrière Liverpool et Chelsea.

Il n’y a pas grand-chose là-dedans, cependant, et ils auront à cœur de continuer à mettre la pression dans la course au titre.

Brighton, quant à lui, entre dans les matches de samedi à la quatrième place et regarde de haut Manchester United et Tottenham.

Il y a eu un revirement de la part de Graham Potter, qui n’a pu livrer qu’une 16e place aux Seagulls la saison dernière.

Il est peu probable qu’ils soient en mesure de relever un défi parmi les quatre premiers, mais Brighton cherchera à faire du foin pendant que le soleil brille sur la côte sud.

Quand, où et comment regarder



Lorsque: Samedi 23 octobre, 17h30 BST

Où: Stade Amex

Comment regarder : Sports aériens

Meilleurs paris pour Brighton contre Man City

Manchester City s’impose par derrière à 17/2

Kevin De Bruyne marquera à tout moment à 12/5

Tirage au sort à la mi-temps, Man City à temps plein au 31/10

La dernière fois

Norwich 0-0 Brighton (16 octobre 2021)

Brighton est allé au club du sous-sol Norwich et ils auront sans aucun doute été déçus d’en sortir avec juste un point.

Les troupes de Potter avaient de meilleures chances à Carrow Road, mais elles ont finalement été incapables de trouver une percée.

En fin de compte, ils ont même eu la chance de s’échapper avec un point après avoir été endetté par un gros raté de l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent.

Manchester City 2-0 Burnley (16 octobre 2021)

City a battu le Club de Bruges en Ligue des champions en milieu de semaine, mais la dernière fois en Premier League, ils ont remporté une victoire à domicile très routinière contre Burnley sans victoire.

Les Citizens ont frappé tôt par Bernado Silva et ils n’ont jamais semblé abandonner le contrôle du match par la suite.

Kevin De Bruyne a finalement ajouté le deuxième but à 20 minutes de la fin, le score flattant Burnley.

Premier League en tête-à-tête



Man City gagne : 7

Tirages au sort : 0

Brighton gagne : 1

Objectifs de Man City : 23

Objectifs de Brighton : 5

Man City est toujours à la recherche d’une solution d’attaquant

Vous n’auriez jamais regardé l’équipe de Manchester City et identifié une faiblesse, mais ils ne sont probablement pas aussi forts qu’ils le souhaiteraient.

C’est une position dont ils n’ont pas eu à s’inquiéter depuis des années, Sergio Aguero garantissant pratiquement des buts.

Cependant, l’Argentin est passé à Barcelone l’été dernier et Man City a échoué dans ses tentatives d’arracher Harry Kane à Tottenham.

Cela a laissé Ferran Torres et Gabriel Jesus comme les attaquants reconnus de l’équipe, et le premier vient de se blesser au pied.

Les milieux de terrain et les joueurs larges, dont Kevin De Bruyne et Raheem Sterling, ont été jugés en position « faux neuf » avec un succès limité et Pep Guardiola cherche toujours une vraie solution au problème.

Brighton « chanceux » ?

Les fans de Brighton qui s’attendent à une autre saison pour essayer de rassembler 40 points sont probablement aussi surpris que quiconque de voir les Seagulls quatrièmes après huit matches.

Pour ceux qui attribuent cela à la chance, le patron Graham Potter est d’accord avec vous, au moins dans une certaine mesure.

« Nous avons eu de la chance cette fois et la saison dernière, nous n’en avons pas eu », a expliqué Potter lorsqu’on lui a demandé quelle était la différence cette saison. « Nous avons bien commencé, pris un bon départ et obtenu quelques points au tableau.

« Nous avons eu beaucoup de mal l’année dernière à bien jouer, mais sans obtenir les points et avoir des réunions sur la façon dont nous pouvons obtenir les points et comment nous pouvons nous améliorer.

« C’est de cela dont il s’agit, mais vous devez être cohérent sur la façon dont vous allez le faire, comment vous essayez d’obtenir vos résultats car c’est la seule façon de vous améliorer. »

Bien sûr, même si la chance joue un rôle, Potter saura mieux que quiconque que Brighton est juste une meilleure équipe cette saison. Celui qui est assez bon pour prendre le dessus sur Manchester City ? Douteux.

Paris sur les buteurs pour Brighton contre Man City

Comme mentionné, Man City a actuellement du mal à recruter des attaquants, ils dépendront donc probablement de leur vaste éventail de talents de milieu de terrain pour les buts cette saison.

Le talent à la disposition de City rend difficile de prédire lequel d’entre eux jouera, donc un regard sur la feuille d’équipe peut être nécessaire avant de plonger votre pied dans ce marché.

Cependant, Kevin De Bruyne marquer à tout moment à 12/5 semble être une valeur assez solide.

Pour Brighton, Neal Maupay était l’homme derrière leur ascension précoce, avec quatre buts lors de ses six premiers matchs. Et, bien qu’il n’ait pas réussi à marquer lors de ses deux derniers matchs, il pourrait être l’homme à en profiter dès le début si City a toujours ses exploits européens dans les jambes.

Il peut être soutenu à 8/1 pour le premier but.

LIRE LA SUITE: Alors que Man United se bat, les Spurs, Arsenal ou Leicester peuvent-ils écraser le top quatre de la Premier League?