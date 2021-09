Aperçu des paris: Tottenham vs Chelsea – Les Blues accumuleront plus de misère sur les Spurs

in

Avant leur crise de blessures, les Spurs ont remporté leurs trois premiers matchs de Premier League et ont même flirté avec la première place. Cependant, depuis que la moitié de leur équipe a été laissée sur la touche, les résultats ont souffert.

Chelsea, en revanche, vole absolument et ils seront désespérés de suivre le rythme de Liverpool qui s’est hissé au sommet du classement ce week-end.

Quand, où et comment regarder



Lorsque: Dimanche 19 septembre, 16h30 BST

Où: Stade Tottenham Hotspur

Comment regarder : Sports aériens

Suivez ce match en direct via notre centre de score

Meilleurs paris



Chelsea gagne à zéro à 13/8

Zéro but à Tottenham à 6/5

Tottenham la plupart des réservations au 20/21

Romelu Lukaku marque un doublé à 9/2

Avant que le stade Tottenham Hotspur puisse être transformé en arène de boxe pour le combat contre Anthony Joshua, les Spurs chercheront à porter un coup sûr lorsqu’ils accueilleront Chelsea.

Les hommes de Nuno Espirito Santo n’ont pas battu les Bleus en championnat depuis fin 2018 et une victoire serait certainement la plus grande réussite du manager depuis son entrée en fonction.

Les Spurs ont de graves problèmes de blessures avec Heung-Min Son, Steven Bergwijn, Eric Dier, Lucas et Ryan Sessegnon, tous des doutes avant le week-end.

Si cela ne suffisait pas à s’inquiéter, Giovani Lo Celso, Cristian Romero et Davinson Sanchez sont toujours en quarantaine en Croatie après la pause internationale.

Chelsea, quant à lui, n’a qu’un seul absent alors que Christian Pulisic continue de se remettre de sa blessure à la cheville.

Sur le papier, l’équipe de Thomas Tuchel devrait totalement dominer les débats. Cependant, ce fut également le cas contre le Zenit St Petersburg en Ligue des champions – un match qui s’est transformé en un test plus difficile que prévu.

Malgré cela, ce sont les Bleus qui soutiennent. Chelsea n’offre pas beaucoup de valeur sur le marché pur et simple, mais à environ 13/8, ils sont notre choix pour gagner à zéro.

Trois dernières rencontres



Tottenham 0-1 Chelsea (Premier League – 4 février 2021)

Le penalty converti de Jorginho à la 24e minute s’est avéré être le vainqueur du match alors que Chelsea a pris les trois points la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées.

Le score s’est avéré plutôt décevant étant donné qu’il y a eu 25 tentatives de but.

Chelsea 0-0 Tottenham (Premier League – 29 novembre 2020)

La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées au Bridge, les deux équipes ont dû se contenter d’un point.

A cette occasion, il y a eu 18 tentatives de but – toutes n’ayant pas réussi à trouver le fond des filets.

Tottenham 1-1 (5-4 stylos) Chelsea (Coupe EFL – 29 septembre 2020)

La dernière victoire de Tottenham contre les Bleus remonte à la Coupe Carabao.

Les deux équipes se sont rencontrées lors de l’étape des huitièmes de finale qui a vu Timo Werner et Erik Lamela marquer des buts dans les 90 minutes réglementaires.

Le match s’est déroulé aux tirs au but qui ont été remportés par les hôtes. Mason Mount de Chelsea a été la seule victime de la fusillade alors que sa miss a permis aux Spurs de se qualifier pour les quarts de finale.

Les 10 derniers face-à-face



Tottenham gagne : 4

Tirages : 1

Chelsea gagne : 5

Buts à Tottenham : 10

Buts à Chelsea : 12

La défense de Chelsea est-elle impénétrable ?



La réponse courte est non. Liverpool et Villarreal peuvent en témoigner. La réponse longue cependant est que Chelsea possède sans doute l’une des défenses les plus solides de la Premier League.

Les Blues n’ont encaissé que deux buts en six matchs de compétition. De plus, ils ont eux-mêmes marqué 11 buts au cours de la même période.

Tottenham – à qui il manque une grande partie de son équipe – n’a pas réussi à marquer devant Crystal Palace le week-end dernier. Dans cet esprit, il est difficile de voir comment ils pourraient figurer sur la feuille de match contre l’équipe européenne en forme, Chelsea.

Derby sale ?



Les cartons jaunes ne sont jamais loin dans les derbys. Il en va de même pour ce match qui a enregistré 11 réservations la saison dernière.

Tottenham est susceptible de faire la majeure partie de la poursuite dans celui-ci compte tenu de sa crise de blessures. Dans cet esprit, Spurs pour recevoir le plus de réservations est notre conseil au 20/21.

Les hommes de Thomas Tuchel n’ont concédé que cinq réservations sur ce même nombre de matchs, ce qui signifie qu’ils n’offrent pas beaucoup d’espoir sur ce marché.

Paris sur les buteurs



Romelu Lukaku est l’homme à surveiller en matière de buts.

L’international belge a déjà marqué trois buts en Premier League cette saison et sera certainement à la poursuite du soulier d’or.

Le joueur offre une valeur décente sur le marché des buteurs à tout moment aux alentours de 11/10. Cependant, notre recommandation est que l’attaquant porte un doublé à 9/2.

