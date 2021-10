Aperçu des résultats de TCS, Infosys, HCL Tech Q2FY22 : forte croissance, transactions importantes, marges faibles, rétention des talents

TCS devrait annoncer les résultats du trimestre juillet-septembre de l’exercice en cours plus tard cette semaine

Les sociétés informatiques indiennes – TCS (Tata Consultancy Services), Infosys, HCL Technologies – devraient afficher une croissance saine au deuxième trimestre de l’exercice 22, tirée par une accélération des transactions importantes. Les analystes s’attendent à ce que les commentaires de la direction au cours de l’EX22 restent solides, avec une saisonnalité meilleure que d’habitude au troisième trimestre, ce qui améliorera les perspectives pour l’année entière. « L’environnement global de la demande reste porteur dans tous les domaines ; les entreprises de taille intermédiaire continuent de surperformer les entreprises de premier plan. Pourtant, TCS et HCL Tech en particulier, qui ont annoncé une faible croissance au premier trimestre, devraient enregistrer un deuxième trimestre plus solide », ont déclaré les analystes de HSBC Global. De plus, les revenus récents d’Accenture, un homologue du secteur, indiquent un environnement de demande solide et durable, avec des dépenses continues pour l’adoption du numérique et du cloud.

Services de conseil Tata

TCS devrait annoncer les résultats du trimestre juillet-septembre de l’exercice en cours plus tard cette semaine. Les analystes de HSBC Global ont déclaré que les hausses de salaires étaient en retard pour TCS ; une forte croissance des revenus, des mouvements de change bénins et de nouveaux gains opérationnels ce trimestre devraient voir une augmentation de la marge de 50 points de base en séquentiel. Les commentaires sur les accords conclus et l’environnement de la demande seront essentiels. Ceux de Motilal Oswal Financial Services s’attendent à une croissance PAT de 16% pour TCS. Alors qu’IDBI Capital s’attend à une croissance séquentielle des revenus de 4,1% en devise constante, partiellement compensée par un vent contraire de 60 points de base.

Infosys

Infosys annoncera ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice en cours la semaine prochaine le 13 octobre. Motilal Oswal s’attend à une forte croissance du chiffre d’affaires entraînée par une accélération des transactions importantes (accélération de l’accord Daimler). Jefferies estime une contribution de 2% de cc d’un trimestre à l’autre de l’accord Daimler, conduisant à une croissance organique de pointe. L’impact de l’accord avec Daimler devra être pris en compte. Les analystes de HSBC Global Research s’attendent à des commentaires positifs sur les prix (modérés et progressifs) et cela rassurerait le consensus même si les marges du deuxième trimestre sont un peu plus faibles.

HCL Technologies

Emkay Global Financial Services s’attend à ce que HCL Technologies annonce une augmentation de ses marges grâce à la normalisation des hausses de salaires et au levier d’exploitation tiré par la croissance des revenus. Il est susceptible de conserver ses prévisions de croissance des revenus à deux chiffres pour l’exercice 22. Ceux de Motilal Oswal ont déclaré que HCL Tech verra également des vents contraires liés à la rétention et à l’allocation de compétences. Cela implique une certaine traînée de marge par rapport au 1QFY22, malgré un ajustement pour un coût unique de 90 pb au 1T. “. Ses solides contrats et son solide pipeline de transactions ont amélioré la visibilité de la croissance de ses revenus à court terme et nous donnent confiance dans son histoire de croissance », a déclaré HSBC Global.

