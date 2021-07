Aperçu des résultats de TCS, Infosys, HCL Tech, secteur informatique T1FY22 : forte croissance des revenus, baisse des marges, augmentation des salaires

TCS devrait annoncer les résultats du trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours plus tard cette semaine. Image : .

Trois des plus grandes sociétés informatiques indiennes – TCS, Infosys et HCL Technologies – devraient publier un ensemble de chiffres sains au premier trimestre de l’exercice 22. Les analystes constatent que le secteur informatique continue d’afficher une forte dynamique avec des embauches accélérées, une croissance plus rapide des revenus/bénéfices et une conversion plus élevée des flux de trésorerie. “Les sociétés informatiques rapporteront une nouvelle accélération de la trajectoire de croissance des revenus sur un an, Infosys devant mener la charge parmi les technologies de niveau I en termes de croissance séquentielle des revenus”, ont déclaré les analystes de JM Financial Institutional Securities. De plus, malgré un effet de base élevé au second semestre de l’EX21, les analystes voient un environnement de demande forte et s’attendent à ce que les contrats conclus se traduisent par une force continue dans les sociétés informatiques à grande et moyenne capitalisation.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services estiment que les récents commentaires d’Accenture, un homologue du secteur, indiquent un environnement de demande meilleur que prévu. De plus, les commentaires concernant l’EX22 doivent rester constructifs, les entreprises maintenant leurs prévisions de croissance des revenus à deux chiffres. “Nous attendons également une meilleure clarté de la part d’entreprises comme Infosys, HCL Technologies et L&T Technology Services, qui ont souligné l’incertitude liée au COVID-19 dans leurs perspectives au 4QFY21”, a-t-il ajouté.

Services de conseil Tata : TCS devrait annoncer les résultats du trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours plus tard cette semaine. Les analystes de JM Financial Institutional Securities s’attendent à une croissance constante des devises de 3 % en séquentiel et à 30 pb de vents favorables dans les devises croisées. Malgré les augmentations de salaire FY22 déployées à partir du 21 avril, la baisse de la marge EBIT devrait être limitée à 110 points de base, en raison d’une légère dépréciation de l’INR et d’un levier de croissance. Les éléments clés à surveiller sont le TCV des gros contrats, les perspectives sur les tendances des dépenses des clients et les tendances des prix, et les leviers pour défendre ou améliorer les marges dans le contexte de certaines préoccupations du côté de l’offre. JM Financial a augmenté son TP de 8,2 pour cent à Rs 3 300, Motilal Oswal s’attend à une forte croissance entraînée par une accélération des gros contrats remportés au T4FY21, un TCV robuste grâce à une dynamique continue des contrats remportés et une baisse de la marge séquentielle en raison des salaires randonnée pendant 1QFY22.

Infosys : Infosys annoncera ses résultats du premier trimestre de l’exercice en cours la semaine prochaine le 14 juillet. Les analystes s’attendent à une forte croissance des revenus sur la rampe des gros contrats et des jours de facturation plus élevés. HDFC Securities a relevé le prix cible d’Infosys de 12% à Rs 1730 chacun. De même, Nirmal Bang a augmenté le TP de 18% à Rs 1 167 chacun. JM Financial a augmenté de 7,2% à Rs 1 630. Les analystes de Nirmal Bang s’attendent à ce qu’Infosys n’augmente ses prévisions actuelles de croissance des revenus qu’après 2QFY22. Ceux de JM Financial Services pensent qu’Infosys pourrait relever légèrement ses prévisions de revenus pour l’exercice 22 par rapport à la fourchette de croissance actuelle de 12 à 14 % en glissement annuel tout en maintenant sa marge de marge EBIT de 22 à 24 %.

Technologies HCL : JM Financial a révisé son objectif de cours à la hausse de 3,4% à 1 075 Rs chacun, ceux de HDFC Securities Institutional Equities de 13% à 1 185 Rs et Nirmal Bang de 15% à 1 320 Rs chacun. Les analystes s’attendent à ce que HCL Tech quantifie ses perspectives de croissance des revenus à deux chiffres. Manik Taneja et Vishnu KG, analystes de recherche chez JM Financial, constatent une faible croissance séquentielle des revenus. Les investisseurs se concentreront probablement sur les perspectives des dépenses des clients CY21/les tendances du budget informatique, la mise à jour des perspectives de revenus et de marge pour l’EX22, et les mesures pour défendre/protéger les marges dans le contexte des pressions du côté de l’offre. Ceux de Motilal Oswal s’attendent à une montée en puissance des transactions remportées au cours du 4QFY21 au 2Q/3QFY22 et à une amélioration de la clarté des orientations.

