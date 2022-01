Aperçu des résultats d’Infosys Q3FY22 : le chiffre d’affaires peut augmenter jusqu’à 4 %, vue mitigée sur les marges ; des conseils pour améliorer

Infosys devrait afficher jusqu’à 4 % de croissance de son chiffre d’affaires en devises constantes au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’exercice 22, ont déclaré les analystes.

Infosys devrait afficher jusqu’à 4 % de croissance de son chiffre d’affaires en devises constantes au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’exercice 22, ont déclaré les analystes. La société annoncera ses résultats trimestriels avec TCS et Wipro plus tard cette semaine. Le cours de l’action Infosys a bondi de plus de 2% sur l’ESB lundi, avant la publication des résultats du troisième trimestre prévu le mercredi 12 janvier 2022. Plus tôt ce mois-ci, l’action Infosys a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 1 914 Rs pièce. L’indice Nifty IT a également gagné plus d’un pour cent en intrajournalier, mené par Infosys, Tech Mahindra et Tata Consultancy Services (TCS), qui étaient de l’ordre de 1 à 2,3 pour cent.

À quoi s’attendre des résultats d’Infosys Q3FY22

Services financiers Motilal Oswal : La société de recherche a recommandé d’acheter des actions Infosys avec un objectif de prix de Rs 1 960 pièce. Il s’attend à une forte croissance du chiffre d’affaires avec un certain impact sur la saisonnalité, entraînée par une montée en puissance des gros contrats (montée en puissance de Daimler pendant un mois). Il s’attend également à ce que la dynamique des gains importants se poursuive. « Attendez-vous à un impact sur la marge en raison des défis du côté de l’offre et des hausses de salaires. Nous nous attendons également à une révision à la hausse de ses prévisions de croissance des revenus pour l’exercice 22. Cela restera une clé contrôlable », a-t-il déclaré.

Prabhudas Lilladher : La société de recherche a une cote « d’achat » sur les actions Infosys avec un prix cible de 2 063 roupies chacune, soit une hausse de 14% par rapport aux niveaux actuels. Infosys a commencé l’année avec une prévision de croissance des revenus de 12 à 14 % en CC. Le cabinet d’études s’attend à ce que le baromètre informatique affiche une croissance séquentielle des revenus de 3,9 % en CC. La croissance sera tirée par le méga-accord de Daimler et la vigueur continue de la demande. Il a noté que les marges devraient rester stables malgré les pressions exercées par des coûts de sous-traitance plus élevés, des augmentations de salaire basées sur les compétences, le remplacement de l’attrition, etc. «Nous nous attendons à ce qu’Infosys améliore la bande de prévision des revenus à 17-17,5% en glissement annuel, contre 16,5-17,5% précédemment. Nous prévoyons que les prévisions de marge EBIT de 22 à 24 % resteront inchangées », a-t-il ajouté. La société de recherche s’attend à ce que les investisseurs se concentrent sur le pipeline de transactions importantes ; tendance à l’attrition ; l’impact sur les marges en raison de l’attrition plus élevée ; mise à jour sur les prix ; conseils; et les budgets informatiques pour CY22E.

Nirmal Bang : Il s’attend à ce qu’Infosys augmente son chiffre d’affaires de 4% CC QoQ grâce à ses solides contrats au cours des 12 derniers mois. La société de recherche s’attend également à ce que les marges augmentent en QoQ en raison de la baisse de la rémunération des employés (en raison de l’achèvement des augmentations de salaire au cours du 2QFY22), du levier d’exploitation et de l’augmentation des délocalisations. «Nous nous attendons à ce que le taux d’attrition de 20,1% (LTM dans les services informatiques) au 2QFY22 augmente légèrement au 3QFY22 avant de se stabiliser au cours des deux prochains trimestres. Je chercherais tout changement dans des directives d’embauche plus fraîches », a-t-il déclaré. Le cabinet d’études surveillerait les indices sur l’endroit où Infosys atterrirait dans la marge de 22 à 24 % qu’il a donnée pour l’exercice 22.

Recherche Edelweiss : Le cabinet d’études s’attend à ce qu’Infosys enregistre une croissance des revenus de 3% QoQ en devise constante. Il estime qu’Infosys sera un bénéficiaire clé de la transformation de base ; adoption accélérée du cloud et du numérique ; accélération des transactions ; et iv) gain de parts de marché en raison de la perte de marché persistante par des acteurs clés tels que Capgemini et Cognizant. « Nous pensons que la société augmenterait ses prévisions de 16,5 à 17,5 %. Nous nous attendons également à ce qu’Infosys affiche une amélioration de la marge de 60 pb en QoQ en raison du ralentissement de l’offre, de l’augmentation des prix et du levier d’exploitation », a-t-il déclaré. Les investisseurs doivent se méfier du TCV pour le trimestre ; élan, durée et tarification des transactions ; commentaire par segment, notamment sur le Retail, les Services Financiers et la Communication ; et commentaire sur le budget du client pour CY22. « Pour Infosys, nous ferions très attention aux mouvements d’attrition, une variable clé à notre avis », a-t-il ajouté.

