Aperçu des résultats du TCS Q1 : les actions progressent de 15 % depuis le début de l’année ; les analystes s’attendent à une croissance des bénéfices de 25% au cours du trimestre d’avril à juin

Le cours de l’action TCS a chuté de 0,4% à 3 262 Rs pièce après avoir augmenté de plus d’un demi pour cent lors de l’ouverture du commerce jeudi, avant les résultats du trimestre d’avril à juin de l’exercice 22. Les analystes s’attendent à ce que Tata Consultancy Services affiche une croissance séquentielle de 25 pour cent en glissement annuel et de 5 pour cent du bénéfice net. Au moins trois sociétés de recherche et de courtage – JM Financial Institutional Securities, HDFC Securities Institutional Equities et Nirmal Bang – ont relevé le cours cible de l’action TCS à 3 750 Rs chacune, en hausse de 15 %. L’action TCS a atteint un sommet historique de 3 399 Rs pièce le 25 juin 2021. L’action a augmenté de 60% l’année dernière et a gagné 14,5% jusqu’à présent en 2021. En termes de volume échangé, 43 000 actions ont échangé la main sur l’ESB et un total de 9,6 unités de lakh sur NSE, jusqu’à présent dans le commerce.

Voici ce que les principaux courtiers attendent des bénéfices du TCS Q1FY22

JM Financial Institutional Securities : La société de courtage a révisé à la hausse le prix cible du TCS à 3 300 roupies chacun. Il s’attend à une croissance séquentielle de 3 % à taux de change constant et à 30 points de base de vents favorables croisés. La société estime que malgré le déploiement des augmentations de salaire pour l’exercice 22 à partir d’avril 2021, la baisse de la marge EBIT devrait être limitée à 110 points de base, en raison d’une légère dépréciation de la roupie et d’un levier de croissance. Les éléments clés à surveiller aujourd’hui incluent le TCV des gros contrats, les perspectives sur les tendances des dépenses des clients et les tendances des prix, les leviers pour défendre ou améliorer les marges dans le contexte de certaines préoccupations du côté de l’offre.

Services financiers Motilal Oswal : Il a une note neutre pour l’action avec un TP à Rs 3 450, une hausse de 5,3% par rapport à la clôture précédente. Il s’attend à une forte croissance, tirée par une accélération du nombre de gros contrats conclus au 4QFY21, et un TCV robuste tiré par une dynamique continue des contrats remportés. Il voit également une baisse de la marge séquentielle en raison de la hausse des salaires au cours du 1QFY22. Alors que les perspectives de la demande du secteur et l’impact sur les marges des grandes transactions captives resteraient au centre des préoccupations.

Actions institutionnelles HDFC Securities : Il a une cote supplémentaire par rapport à l’action avec un objectif de cours à 3 750 Rs pièce, un rallye de 15% par rapport à la clôture de mercredi. Les contrats conclus tels que TCS-Proximus sont restés solides au premier trimestre de l’exercice en cours. La société de recherche s’attend à une croissance séquentielle de 3,6% du TCS, soutenue par une légère augmentation des transactions.

Actions institutionnelles Nirmal Bang : La société de courtage a révisé le prix cible de l’action à la hausse à 3 663 Rs par rapport à un prix cible antérieur de 3 165 Rs pièce. Il a maintenu une cote d’accumulation pour le stock. TCS continue d’être la référence du secteur de Nirmal Bang, car il estime que TCS est le mieux placé dans l’industrie. “Nous pensons que la croissance uniformément forte observée parmi les acteurs de grande et moyenne taille est probablement un phénomène de 12 à 24 mois et qu’il y aura probablement une plus grande disparité après cela et nos remises d’évaluation par rapport au TCS le reflètent en partie”, la société de courtage mentionné.

