Aperçu des résultats du troisième trimestre | Place des investisseurs

On craint que les bénéfices du troisième trimestre n’apportent des déceptions, certainement plus que ce que nous avons vu au deuxième trimestre.

C’est juste. Il y a plusieurs vents contraires affectant les bénéfices dont nous discuterons aujourd’hui.

Cependant, nous pensons toujours que nous attendons une saison de bénéfices nets positifs qui contribuera à sortir le marché de son malaise actuel, malgré les gros titres négatifs.

Pour comprendre pourquoi, levons le rideau sur le petit jeu auquel Wall Street aime jouer.

*** Il semble qu’à chaque saison des bénéfices, les investisseurs soient soumis à des avertissements de déception des bénéfices

Pourtant, à peu près à chaque fois, les chiffres sont meilleurs que prévu.

Comment? Et pourquoi?

Parce que Wall Street est incité à gagner des sacs de sable.

Surtout dans un environnement économique incertain comme celui que nous connaissons actuellement.

Nos analystes techniques et l’équipe derrière Trader stratégique, John Jagerson et Wade Hansen, ont expliqué ce phénomène l’année dernière, et il n’est pas moins applicable aujourd’hui.

Les voici, révélant le fonctionnement de ce chant et de cette danse : C’est simple. Vous réduisez les attentes de bénéfices, puis vous regardez les entreprises américaines battre ces attentes abaissées. Vous voyez, les analystes de Wall Street sont des sandbaggers professionnels. Les analystes du côté acheteur – ceux qui travaillent pour des entreprises qui achètent des actions ou recommandent d’acheter des actions – sont incroyables pour sous-estimer la véritable force du potentiel de revenus et de bénéfices d’une entreprise. Les analystes sell-side – ceux qui travaillent pour des entreprises qui émettent ou vendent des actions – sont formidables pour trouver et mettre l’accent sur toute petite bonne nouvelle sur une entreprise et ses revenus et bénéfices potentiels.

***Pourquoi les analystes mettraient-ils intentionnellement en sac les chiffres ?

John et Wade nous disent que la réponse se résume à des incitations.

Les analystes sont payés pour fournir des informations. Si les informations qu’ils fournissent rendent leurs clients heureux, ils continuent à être payés. Si cette information rend leurs clients mécontents, faites attention.

Les analystes du côté acheteur savent que les clients qui paient pour leurs idées seront beaucoup plus indulgents envers une recommandation qui surperforme, plutôt que sous-performe, une estimation des bénéfices.

Revenons à John et Wade :

Trimestre après trimestre, les analystes réduisent les attentes à Wall Street en réduisant leurs estimations à l’approche de la saison des résultats, ce qui permet à tout le monde d’être agréablement surpris lorsque les chiffres sont « meilleurs que prévu ». Après tout, il est beaucoup plus facile de franchir un obstacle abaissé. Ce qui est étonnant, c’est que tout le monde sait que cela se produit, mais cela continue de fonctionner une quantité surprenante de temps.

FactSet – la société d’analyse des bénéfices utilisée par les pros – l’a reconnu vendredi dernier, lorsqu’il a rendu compte des attentes de croissance des bénéfices pour les résultats du troisième trimestre (italique ajouté):

Le S&P 500 devrait afficher une croissance des bénéfices (en glissement annuel) de 27,6 % pour le troisième trimestre. Étant donné que la plupart des sociétés du S&P 500 déclarent des bénéfices réels supérieurs aux estimations, quelle est la probabilité que l’indice enregistre une croissance réelle des bénéfices de 27,6 % pour le trimestre ? Sur la base de l’amélioration moyenne sur 5 ans de la croissance des bénéfices au cours de chaque saison de résultats en raison des entreprises déclarant des surprises positives en matière de bénéfices, il est probable que l’indice affichera une croissance des bénéfices de près de 35% pour le troisième trimestre, qui serait le troisième trimestre consécutif de ( d’une année sur l’autre) croissance des bénéfices supérieure à 30 %.

***Même si nous anticipons des bénéfices globalement positifs, il existe encore des vents contraires qui sépareront les grandes entreprises des entreprises en difficulté

Mis à part les sacs de sable, trois dynamiques marqueront les entreprises en difficulté ce trimestre…

Problèmes de chaîne d’approvisionnement, pénuries de main-d’œuvre et inflation.

Voici . mettant en évidence les deux premiers :

À l’approche de la saison des résultats, un certain nombre d’entreprises ont publié des perspectives négatives. FedEx Corp a déclaré que les pénuries de main-d’œuvre ont fait augmenter les taux de salaire et les dépenses d’heures supplémentaires, tandis que Nike Inc a blâmé un resserrement de la chaîne d’approvisionnement et la flambée des coûts de fret alors qu’elle abaissait son estimation des ventes pour l’exercice 2022 et mettait en garde contre les retards de la saison des vacances… Jusqu’à présent cette année, les entreprises américaines ont maintenu leurs marges bénéficiaires à des niveaux records, car elles ont réduit leurs coûts et répercuté des prix élevés sur leurs clients. Certains investisseurs sont impatients de voir combien de temps cela peut durer.

Même si les résultats du troisième trimestre « commencent » cette semaine, vendredi dernier, environ 4% (21) des sociétés du S&P 500 avaient déjà publié un rapport.

En scannant les transcriptions des conférences téléphoniques de ces 21 entreprises, FactSet a recherché des termes spécifiques liés à plusieurs facteurs problématiques (par exemple, « travail », « chaîne d’approvisionnement », etc.).

Voici ce qu’ils ont trouvé :

Les perturbations et les coûts de la chaîne d’approvisionnement ont été cités par le plus grand nombre d’entreprises de l’indice à ce jour comme un facteur qui a eu un impact négatif sur les bénéfices ou les revenus au troisième trimestre ou devrait avoir un impact négatif sur les bénéfices ou les revenus des trimestres à venir. Sur ces 21 entreprises, 15 (ou 71%) ont évoqué un impact négatif de ce facteur. Après les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries et les coûts de main-d’œuvre (14), les coûts et impacts du COVID (11) et les coûts de transport et de fret (11) ont été discutés par le plus grand nombre d’entreprises du S&P 500.

Soit dit en passant, ces coûts de transport et de fret seront intéressants à surveiller étant donné la flambée des prix du pétrole.

Hier, le brut américain a grimpé de plus de 2% pour atteindre un sommet en sept ans de 81,50 $ le baril. Depuis fin octobre dernier, le brut est en hausse de plus de 120 %.

Cela nous plonge dans les pressions inflationnistes.

***Hier, l’investisseur légendaire Louis Navellier a commenté le risque d’inflation dans sa mise à jour sur les bénéfices accélérés

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est une légende du marché. Au fil des décennies, il a développé un système de trading de haute technologie guidé par des algorithmes prédéfinis – essentiellement des instructions informatiques étape par étape. C’est cette utilisation d’algorithmes prédictifs qui a conduit Forbes à le surnommer le « Roi des Quants ».

Compte tenu de l’accent mis sur les chiffres et les données quantifiables, il n’est pas étonnant que Louis surveille de près ce qui se passe avec l’inflation et son impact sur les bénéfices.

De Louis Bénéfices accélérés mettre à jour:

L’inflation reste encore un peu un joker, car la dernière lecture des dépenses de consommation personnelle (PCE) a montré que l’inflation a grimpé de 0,3% en août. Il tourne désormais à un rythme annuel de 4,3 %, soit le plus haut niveau en 31 ans. Le Core PCE, qui exclut l’alimentation et l’énergie, a également augmenté de 0,3% en août et tourne désormais à un rythme de 3,6% au cours des 12 derniers mois… La saison d’annonce des résultats du troisième trimestre révélera quelles entreprises peuvent encore maintenir une forte croissance des bénéfices et des ventes dans l’environnement actuel. Cela signifie que le marché deviendra plus étroit et plus axé sur les fondamentaux, à mesure que les investisseurs individuels et institutionnels deviendront plus sélectifs dans leur sélection d’actions.

***Une note rapide avant de signer

En conclusion, il est peu probable que la saison des résultats soit une éruption haussière, mais nous nous attendons toujours à de bonnes choses. Nous vous tiendrons au courant.

