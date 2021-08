Aperçu des séries éliminatoires de l’automne 2021 d’ESL One

La phase des séries éliminatoires est prête pour ces équipes.

La conclusion de la phase de groupes a ouvert la voie à huit équipes qui se battront pour aller plus loin et remporter le tournoi ESL One Fall. 12 équipes se sont affrontées dans les Groupes. Cependant, Creepwave et Thunder Predator du groupe A, ainsi que Team Liquid et SG esports, n’ont pas pu se qualifier pour la tranche d’élimination.

Le groupe B a été difficile pour Liquid, qui n’a pas réussi à s’inscrire dans les quatre premiers et a donné une chance à Team Empire. Le groupe A, en revanche, a vu Tundra Esports et Team Spirit sous une forme formidable.

À un jour des Playoffs, regardons comment ces équipes s’empilent.

Support supérieur rond 1

Virtus.pro vs PSG.LGD

Deux équipes solides en compétition seront sûrement le point culminant des phases d’ouverture dans les tranches éliminatoires. VP a été au sommet de son art tout au long du tournoi. Ils ont une série d’invincibilités jusqu’à présent, mais leur match contre LGD sera un test définitif de leur force. L’équipe de SIC a anéanti toutes les équipes s’imposant 2-0 contre eux en phase de groupes. LGD, qui occupe la deuxième place du groupe B, n’a perdu que contre la côte des bêtes, tout en tirant sa dernière série contre Team Empire. LGD devra apporter son A-game pour affronter Virtus.pro.

Tundra Esports contre la côte des bêtes

Ce sera probablement le match le plus intéressant de toute la tranche des séries éliminatoires. Tundra Esports a défié les probabilités et a joué des Dota exceptionnels pour arriver là où ils sont. Nous n’attendrions rien de moins d’un capitaine expérimenté comme Adrian “Fata” Trinks. À la deuxième place, Tundra a subi sa seule défaite face au vice-président des groupes. Cela dit, la côte des bêtes est également en feu. Leur équipe a fait match nul trois fois, mais n’en a pas encore perdu un.

Support inférieur rond 1

Esprit d’équipe contre l’empire de l’équipe

Team Spirit a une équipe incroyablement talentueuse. Leurs performances dans les Groupes ont montré qu’ils peuvent se battre pour le titre. Assis à la troisième place, Spirit n’a perdu que contre VP et Tundra. Team Empire est resté à la quatrième place en remportant des matchs nuls contre des équipes fortes comme LGD et beastcoast. Team Empire face à Spirit favorise certainement ces derniers, compte tenu de leur forme et de leurs performances dans le tournoi jusqu’à présent.

Alliance T1 contre

Une autre série intéressante du tournoi, avec ces deux en tête-à-tête. La fierté de l’Asie du Sud-Est T1 n’a trouvé qu’une partie de sa forme dans la tournée Bootcamp Edition. Les champions en titre doivent trouver leur meilleur équipement s’ils veulent gagner celui-ci. La défaite contre Team Spirit et Tundra Esports lors de la journée d’ouverture a sérieusement affecté leur moral. Cependant, ils ont remporté quelques victoires contre Creepwave et Thunder Predator. Le dernier jour des phases de groupes, T1 a perdu contre VP, mais est resté à la quatrième place.

Bien que l’Alliance ait tiré trois matchs, leur exploit est louable. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on considère comment ils sont restés à la troisième place dans le groupe des morts. Gagner contre Empire et faire match nul contre la côte des bêtes n’était pas une tâche simple.

Image caractéristique : ESL