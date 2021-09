Aperçu d’Evander Holyfield contre Vitor Belfort

EN DIRECT de Spotify Greenroom, Ariel Helwani, Chuck Mindenhall et Petesy Carroll discutent de la carte Triller de demain soir, qui met en vedette Evander Holyfield, 58 ans, et Vitor Belfort, 44 ans, et le « dilemme moral » qui accompagne le regarde. De plus, 3PAC parle de l’impact de Donald Trump sur la soirée (9h05), du combat d’Anderson Silva contre Tito Ortiz et de la façon dont Jake Paul a joué un rôle dans la réalisation de demain soir (38h18).

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

