Aperçu du basketball masculin ACC 2021-22 : favoris, dormeurs et plus

Le point de vue général sur l’ACC est que la conférence est manifestement en baisse cette année. Sur les quatre membres du Top 25 de la pré-saison AP de la ligue, seul Duke reste classé. Les autres programmes peuvent-ils changer les choses au fur et à mesure que la conférence prend son envol ?

Wake Forest semble être à la hausse et la Caroline du Nord est à nouveau sur une lancée après des pertes consécutives en novembre.

Voyons s’il existe ou non des équipes supplémentaires qui peuvent aider à faire revivre le nom de l’ACC. Nous décomposons les joueurs de la conférence à surveiller, les équipes sur lesquelles dormir et celles qui pourraient défier le n ° 2 Duke pour le championnat ACC de saison régulière.

Joueurs à surveiller



(Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Dereon Seabron (garde) – NC State Wolfpack

Souvent, vous n’êtes bon que dans la mesure où votre opportunité vous le permet. Seabron joue environ 20 minutes de plus par match au cours de sa deuxième campagne et offre à peu près tous les moyens dont NC State pourrait avoir besoin. Il est maintenant à 19,8 points et 10,6 rebonds pour le 7-4 Wolfpack, contre seulement 5,2 points et 3,5 rebonds la saison dernière. Seabron a encore du développement à faire en tant que tireur, mais sa capacité de descente fait déjà de lui l’un des joueurs les plus productifs de la conférence. Il sera un nom familier dans l’ACC pour les années à venir s’il décide de rester à NC State.

Jayden Gardner (attaquant) – Virginia Cavaliers

Je dirais que la première saison de Jayden Gardner avec les Cavaliers est un succès. Sa moyenne de 18,3 points par match ne l’a pas suivi depuis la Caroline de l’Est, mais il est toujours en tête de son équipe pour ce qui est des buts et des rebonds, ce qu’il a fait au cours de ses trois saisons à ECU. Oh, et il est déjà apparu dans de grands moments au début de sa carrière en Virginie. Si les UVA peuvent chauffer pendant les matchs de conférence et renverser la saison, ce sera à cause de Gardner. Il aura une grosse charge à porter.

Paolo Banchero (attaquant) – Duke Blue Devils

Banchero est un joueur de l’ACC qui a fait les gros titres tout au long de la saison et il n’y a pas de secret pourquoi. Un top-3 projeté. choisir dans le prochain repêchage de la NBA, Banchero est un monde de plaisir. Il a l’athlétisme, la taille et les compétences qui se démarquent parmi un groupe de jeunes hommes bien qu’il soit encore adolescent. Il n’a pas eu beaucoup de matchs vraiment dominants statistiquement, mais ceux-ci pourraient être à l’horizon une fois que le jeu de la conférence battra son plein.

Alondes Williams (garde) – Wake Forest Demon Deacons

Il serait difficile d’aller du haut de ma tête et de nommer plus que quelques joueurs qui mènent leur équipe en points, rebonds et passes décisives. Alondes Williams fait cela et mène ses Demon Deacons à un impressionnant début de saison 11-1. Ses 21,0 points par match et 4,9 points par match sont également bons pour la deuxième place parmi tous les joueurs de l’ACC. Regarder Williams diriger cette équipe de Wake Forest a été amusant et devrait se poursuivre alors que le jeu de la conférence bat son plein. Jusqu’où peut-il porter Wake ?

Équipes de dormeurs



(Walt Unks/The Winston-Salem Journal via AP)

Wake Forest Demon Diacres (+3000)

Nous sommes sur le point de voir à quel point le record de 11-1 de Wake Forest est réel. La force de leur calendrier n’est pas la plus grande, mais les diacres gèrent les affaires du mieux qu’ils peuvent. Je pense qu’il y a de vrais talents dans cette équipe et c’est au moins une possibilité que Wake se retrouve en jeu pour un titre de conférence d’ici la fin février. Nous aurons une meilleure idée du réalisme de ces cotes de titre une fois qu’une poignée de jeux ACC seront dans les livres. Profitez des cotes +3000 de Tipico maintenant.

Cardinals de Louisville (+750)

Les Cardinals construisent tranquillement un solide curriculum vitae hors conférence. Les victoires contre l’État du Mississippi et le Maryland se démarquent tandis qu’une défaite serrée contre l’État du Michigan est également à noter. Ils ont été solides et reçoivent des contributions de presque tous les joueurs de la rotation. Aucun joueur de Louisville n’a encore émergé comme « le gars », ce qui pourrait être une préoccupation dans les grands moments. Mais jusqu’à ce que cela s’avère problématique, je peux voir les cartes accrochées au sommet de l’ACC tout au long de la conférence. Ils seront candidats.

Champion de la conférence



(Photo de Mike Stobe/.)

Duc Blue Devils (+115)

Pas besoin de trop y penser ici. Duke a le plus de talent, le meilleur entraîneur et le plafond le plus élevé. Les Blue Devils ont également un beau profil à ce stade de la saison et ont conquis une concurrence féroce. Leurs jeunes joueurs ne feront que s’améliorer à mesure qu’ils auront plus de matchs à leur actif, alors attendez-vous à ce que Duke commence à rouler tout au long de l’ACC. J’aime que cette équipe multidimensionnelle à haut score finisse par s’enfuir avec le championnat de la conférence.

