Aperçu du basketball masculin Big Ten : favoris, dormeurs et plus

Considéré par beaucoup pendant la pré-saison comme la meilleure conférence de basket-ball universitaire de la saison, le Big Ten connaît un bon départ. Trois équipes occupent actuellement le Top-25 AP avec quelques coups à la porte. Quelques équipes répondent aux attentes tandis que d’autres trébuchent dans la partie hors conférence du calendrier. Pourtant, le script se réécrira de lui-même lorsque le jeu Big Ten sera pleinement lancé au début de la nouvelle année civile.

Jetons un coup d’œil à ce à quoi s’attendre dans le Big Ten une fois le jeu hors conférence terminé, y compris les joueurs à surveiller, les équipes sur lesquelles on dort et quelle équipe pourrait terminer la saison régulière en tant que champions de la conférence.

Joueurs à surveiller



Jaden Ivey (garde) – Purdue Boilermakers

Vous ne tombez pas comme par magie dans le top 5 de presque tous les projets de simulation de la NBA à moins d’avoir du talent. Ivey a le talent, la taille et la polyvalence du poste de garde qui font non seulement de lui un espoir de la NBA, mais aussi une star universitaire très productive. Le gardien de deuxième année de 6’4 est le meilleur marqueur des Chaudronniers classés n ° 3, vole par match et est deuxième pour les marques de trois points et les passes décisives. Il y a une chance très légitime que Purdue se retrouve dans le Final Four et la rondeur d’Ivey en serait une énorme raison.

Ron Harper Jr. (avant) – Rutgers Scarlett Knights

Peu de joueurs font un saut continu d’une année à l’autre. C’est exactement ce que fait Harper Jr. Il réalise sa meilleure saison collégiale en tant que buteur (15,8), rebondeur (7,9), passeur (2,1) et tireur à trois points (39,6 %). Harper Jr. est le leader incontesté des Scarlett Knights sur le terrain et il relève ce défi, qui était évident dans sa performance gagnante de 30 points et 10 rebonds sur Purdue, alors numéro un. Rutgers ne fait probablement pas de séries éliminatoires, alors profitez simplement de Harper Jr. tout au long de sa dernière course Big Ten.

Hunter Dickinson (centre) – Wolverines du Michigan

Il n’y a pas grand-chose à demander de plus à Dickinson, qui porte son jeu à un autre niveau lors de sa deuxième saison à Ann Arbor. Ses points, rebonds et passes décisives connaissent tous une augmentation, tout en montrant certains signes en tant que tireur à trois points. Dickinson n’est pas aussi statistiquement dominant que certains des autres grands de la conférence, mais cela n’enlève rien à sa valeur. Il est ce qui fait avancer les Wolverines et ce qui sera la force motrice de leur course de mars.

Kofi Cockburn (centre) – Illinois Fighting Illini

En parlant de gros dominants, voici le plus remarquable. Cockburn est statiquement, physiquement et athlétiquement l’un des joueurs les plus imposants de tout le basket-ball universitaire. Le 7’0, 285 livres. centre de Kingston, en Jamaïque, a une moyenne de 21,0 points et 12,0 rebonds en sept matchs. Lorsqu’ils sont en bonne santé, il n’y a pas beaucoup de joueurs à travers le pays qui sont capables de faire face à Cockburn en tête-à-tête. Il change la façon dont les équipes défendent l’Illini, ce qui crée plus d’opportunités pour ses coéquipiers. Son état de santé à l’avenir indiquera le plafond de cette équipe de l’Illinois.

Payton Willis (garde) – Minnesota Golden Gophers

Pour ne pas être éclipsé par Jaden Ivey, Alfonso Plummer ou Bryce McGowens, Payton Willis connaît tranquillement une saison exceptionnelle. Willis poursuit la tendance des « joueurs à surveiller » qui élèvent leur niveau de jeu chaque saison. Le senior détient des moyennes de 16,5 points, 4,7 rebonds et 3,5 passes décisives tout en se classant près du sommet de tous les joueurs du Big Ten en trois points par match. Le début de saison 9-1 du Minnesota est en partie le résultat de la façon dont Willis et d’autres sont à la hauteur de l’occasion. Il sera mis à l’épreuve de nombreuses fois contre ce qui précède tout au long du match de conférence, mais je m’attends à ce qu’il continue de réussir.

Équipes de dormeurs



Gopher d’or du Minnesota (+20000)

Je vous ai parlé de Payton Willis, mais laissez-moi rendre un peu de gloire au reste de l’équipe. Les Gophers ont une fiche de 9-1 et ont remporté des victoires impressionnantes sur la route contre le Michigan et l’État du Mississippi. Trois joueurs marquent plus de 11,0 points par match, dont le deuxième, Jamison Battle, qui marque en moyenne 18,5 points et 6,6 rebonds au cours des dix matchs.

Les Gopher ne font pas une chose géniale mais sont bons dans tout. Ils peuvent marquer, tirer à trois, défendre et tenir tête à n’importe quelle équipe. Qui sait quel est exactement leur plafond, mais le Minnesota va être difficile tous les soirs. Bien que peu probable, ne soyez pas complètement surpris de les voir en lice pour l’une des premières places de la conférence.

Spartiates de l’État du Michigan (+700)

Je ne sais pas si les Spartans sont qualifiés de « dormeurs » puisqu’ils sont maintenant l’équipe n ° 15 au pays. Cependant, ils semblent toujours être les finalistes d’équipes comme Purdue, Michigan et Illinois (ce qui se reflète dans les cinquièmes meilleures cotes des Spartans chez Tipico Sportsbook). L’équipe de Tom Izzo a tranquillement un solide curriculum vitae, battant Loyola (Chicago), UConn et Minnesota, tout en ayant des pertes difficiles contre le Kansas et Baylor.

Tom Izzo est l’un des meilleurs, Marcus Bingham est génial et Tyson Walker atteint son rythme. Pour cela, je pense sincèrement que Michigan State a une chance de gagner à chaque fois qu’il entre sur le terrain. Ne dormez pas sur les Spartiates.

Champion de la conférence



Chaudronniers Purdue (+140)

Malheureusement, je n’ai pas un avis très chaud sur le champion Big Ten. Les Chaudronniers sont l’équipe ayant marqué le plus de points de la conférence avec 87,4 points par match et sont l’équipe la plus performante sur un terrain à trois points.

Entre Jaden Ivey, Trevion Williams et Zach Edey, Purdue est l’équipe la plus profonde, la meilleure et la plus talentueuse de la conférence. L’équipe de Matt Painter devrait être considérée comme la favorite et même si ce ne serait pas un désastre s’ils ne remportaient pas la conférence, ce serait décevant.

