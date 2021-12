Aperçu du basketball masculin SEC 2021-22 : favoris, dormeurs et plus

Envie d’une petite leçon de cohérence ? Jetez un œil au classement du basketball masculin SEC aujourd’hui. Vous trouverez les cinq mêmes équipes dans le dernier Top-25 AP qui figurent dans la liste des classements de pré-saison. Les SEC Five, nous les appellerons, jouent aux chaises musicales tout au long de la semaine. Mais la cohérence de chaque équipe au sein du Top-25 s’annonce pour que la SEC soit l’une des conférences les plus compétitives du basket-ball universitaire masculin.

Dans une conférence remplie de joueurs incontournables et d’équipes très vantées, il sera intéressant de voir si quelqu’un sortira de l’extérieur de la SEC Five pour se battre pour un championnat de conférence. Peut-être qu’il y a une surprise peu de joueurs qui galvanisent leurs équipes. Jetons un coup d’œil à la SEC et à ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Joueurs à surveiller



(Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Scotty Pippen Jr. (garde) – Vanderbilt Commodores

Scotty Pippen Jr. est l’un des meilleurs buteurs de la SEC pour la deuxième saison consécutive. Croyez-le ou non, ses 18,1 points sont légèrement en baisse par rapport à la saison dernière, mais cela n’en fait pas moins une cible principale dans les rapports de dépistage des équipes adverses – il suffit de demander à BYU, qui est tombé face à Vandy après avoir vu Pippen Jr. marquer. les 16 derniers points des Commodores.

Oscar Tshiebwe (centre) – Kentucky Wildcats

Le Kentucky est à nouveau pertinent et Oscar Tshiebwe en est une grande raison. ICYMI, Tshiebwe fait des choses historiques cette saison et se fraye un chemin dans la considération du Wood Award avec des moyennes de 16,1 points et 15,5 rebonds lors de sa saison junior. Oui, les 15,5 rebonds sont les meilleurs du pays et seraient la moyenne la plus élevée du 21e siècle. Il a ses empreintes digitales partout dans ces jeux Wildcat et ne s’attend pas à ce que cela change pendant la conférence.

Kennedy Chandler (garde) – Tennessee Volunteers

Il y a beaucoup de gars qui méritent d’être mentionnés dans le Tennessee, mais mon préféré est Kennedy Chandler. Pourquoi? J’aime quand un étudiant de première année dirige une bonne équipe ; c’est tellement cool de voir quelqu’un d’aussi jeune être aussi en contrôle. Chandler mène les Vols au chapitre des points (14,0) et des passes décisives par match (5,3) et est à égalité pour le plus grand nombre d’interceptions (22) de l’équipe, tout en aidant les Vols à se classer au 14e rang. Chandler a déjà un honneur SEC Freshman of the Week cette saison et pourrait prétendre au prix Freshman of the Year de la conférence s’il continue de jouer comme il est.

Walker Kessler (centre) – Auburn Tigers

Vous aimez les gros défensifs dominants ? Eh bien, vous devez aimer Walker Kessler, un centre de deuxième année de 7’1 pour Auburn qui fait en moyenne 3,7 blocs par match. Depuis un début tranquille de sa carrière chez les Tigres, Kessler l’a vraiment repris. Vous rirez de certaines de ces statistiques ridicules :

12/1 contre UCF — 17 points, 14 rebonds, 6 blocs

12/18 contre Saint Louis — 19 points, 9 rebonds, 4 contres

12/22 contre Murray State – 13 points, 7 rebonds, 7 contres

Le point culminant ici est évidemment les blocs. Ne soyez pas surpris d’entendre son nom annoncé en tant que joueur défensif de l’année SEC une fois cette période de l’année arrivée.

Jaden Shackelford (garde) – Alabama Crimson Tide

Pour mon argent, Jaden Shackleford est le joueur le plus excitant de la SEC. Il a un jeu offensif si fluide et peut vraiment marquer de n’importe où sur le terrain. Le natif de Californie apporte également un élément de force et de taille au poste de garde qui fait de lui une couverture difficile pour la zone arrière adverse. Il est loin d’être pris en considération pour le Wooden Award, mais très en jeu pour le joueur SEC de l’année. Gardez un œil sur le gaucher électrisant.

Équipes de dormeurs



(Nelson Chenault-USA TODAY Sports)

Arkansas Razorbacks (+650)

Je suis allé au bâton pour les Razorbacks avant le début de la saison et je reste avec eux malgré leurs résultats peu excitants au départ hors conférence. Ils ont été bons (record 10-2), mais n’ont pas vraiment marqué de victoires marquantes. Leur CV n’a pas non plus beaucoup de déceptions, en dehors d’une défaite contre Hofstra qui leur a finalement coûté leur classement parmi les 25 premiers.

L’équipe d’Eric Musselman se comporte toujours de manière admirable et un début relativement facile du calendrier SEC pourrait leur donner l’accumulation et l’élan dont ils ont besoin avant de faire face à la partie brutale du calendrier. Recherchez JD Notae pour trouver sa touche derrière l’arc et aider à mener cette équipe de l’Alabama vers un éventuel championnat de conférence.

Tigres LSU (+1000)

LSU doit être un concurrent de la SEC, n’est-ce pas ? Les sixièmes meilleures cotes des Tigers à Tipico n’indiqueraient pas une telle chose, mais leur fiche de 12-0 l’est certainement. Pour être juste, leur meilleure victoire est contre (vérifie les notes) Wake Forest ? État de Pennsylvanie ? LSU n’a pas exactement affronté la crème de la crème en ce qui concerne la programmation, mais cela a été assez bon pour décrocher aux Tigers un classement n ° 16.

LSU affrontera le n°11 Auburn, le n°18 du Kentucky et le n°14 du Tennessee, dans cet ordre, pour commencer le jeu SEC. Alors, revoyons cet article dans quelques semaines et voyons à quel point les Tigres sont réels. Allez-y et participez à leur avenir de championnat maintenant, si vous êtes un croyant.

Champion de la conférence



(Marvin Gentry-USA TODAY Sports)

Marée cramoisie en Alabama (+300)

De toutes les conférences que j’ai présentées en avant-première, celle-ci est probablement la plus difficile à prévoir. Il y a cinq ou six prétendants légitimes au championnat SEC dans l’état actuel des choses. Ils vont se battre les uns contre les autres et faire en sorte que cette course se déroule jusqu’au bout, mais je vais aller de l’avant et prendre l’Alabama.

C’est l’année de la Crimson Tide. Leur CV est sans conteste le plus impressionnant de toutes les équipes SEC cette saison, avec des victoires contre Gonzaga, Houston et Drake. En plus de cela, l’Alabama possède sans doute l’une des zones arrière les plus prolifiques de tout le basket-ball universitaire à Jaden Shackelford et Jahvon Quinerly. Les deux gardiens offrent différentes manières de marquer et de créer des offensives, tandis que Charles Bediako et Keon Ellis fournissent le travail défensif.

Le Tide cherchera à rebondir après les deux dernières semaines difficiles et commencera le match de conférence avec un bang contre le Tennessee. Une victoire là-bas pourrait relancer leur course au championnat.

