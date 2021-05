Aperçu du dernier jour pt. 1: Top stories avant le dernier week-end de la saison de Bundesliga

(Ceci est la partie 1 de notre série en deux parties sur le dernier jour de la saison 2020-21. Restez à l’écoute pour la partie 2 couvrant la 2. Liga et 3. Liga)

Alors que le Bayern Munich a terminé son neuvième titre consécutif en Bundesliga il y a deux week-ends, d’autres équipes étaient dans une compétition serrée pour les places européennes convoitées. D’autres clubs des trois premières divisions du football allemand se battaient soit pour gravir les échelons, soit pour rester dans leur division actuelle.

Dans la première partie de notre série, nous examinons le scénario de la dernière journée de la saison de Bundesliga. Qui obtient la 3e place? Qui prendra la dernière place européenne? Qui se bat un autre jour dans l’élite?

Regardons la configuration du terrain ci-dessous.

(Audacieux indique une position décrochée dans le tableau, l’italique signifie UNIQUEMENT décrocher une compétition [i.e. UCL, promotion, etc.], les équipes de type normal signifient qu’elles détiennent actuellement la place, mais ne l’ont pas officiellement sécurisée)

Bundesliga

Champion: Bayern Munich

Places en UEFA Champions League (4): Bayern Munich, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg

Places en Ligue Europa (2): Eintracht Francfort, Bayer Leverkusen

Place en Europa Conference League (1): Union Berlin

Bataille pour la troisième place:

Le Borussia Dortmund et le VfL Wolfsburg ont officiellement décroché les deux dernières places en Bundesliga Champions League dimanche. Cependant, les deux équipes sont à égalité de points, Dortmund détenant un avantage de deux buts avant la dernière journée (BVB +27, WOL +25). Dortmund affronte une équipe de Leverkusen qui a déjà la 6e place et une place en Ligue Europa. Wolfsburg joue quant à lui une équipe sous-performante de Mayence, à l’abri de la relégation. Si les deux équipes gagnent, Wolfsburg devra améliorer la différence de buts de Dortmund de trois buts. Les deux résultats semblent possibles, surtout compte tenu de qui Wolfsburg jouera ce week-end.

Scénarios:

Borussia Dortmund (3e, 61 points, +27 GD) contre Bayer Leverkusen (6e)

Minimum pour BVB au 3e rang: Résultat WOL égal avec une meilleure différence de buts

VfL Wolfsburg (4e, 61 points, +25 GD) contre 1. FSV Mainz 05 (13e)

Minimum pour WOL à Clinch 3rd: Beat BVB résultat

OU: résultats du même match de fin ET battre le score du BVB par trois buts

Qui fait ses débuts en Europa Conference League?

Pour le moment, l’Union Berlin occupe la 7e place du classement de la Bundesliga, mais cette place n’est pas encore assurée et fait face à une forte opposition aux trois places inférieures.

Pour l’instant, commençons par les titulaires actuels. Union (7e, 47 points, +6 GD) a été une bonne équipe tout au long de la saison, mais n’a réussi à gagner que six matchs dans le Rückrunde. Ce qui est pire, c’est qu’ils jouent une équipe difficile de Leipzig lors de leur dernier jour qui cherchent à renvoyer l’entraîneur Julian Nagelsmann avec un bon sentiment.

Juste en dessous d’eux se trouve le Borussia Mönchengladbach (8e, 46 points +6 DG). À l’instar d’Union, ils ont commencé la saison en beauté avant qu’une annonce du départ du manager Marco Rose ne fasse dérailler leur élan. Ils ont un match contre l’humble Werder Brême pour faire un dernier coup de pouce pour l’Europe.

Le VfB Stuttgart (9e, 45 points +3 GD) et le SC Freiburg (10e, 45 points +2 GD) sont à égalité de points aux 9e et 10e. Les deux équipes ont mis la pression sur les six premiers tout au long de la saison sans que rien de sérieux ne vienne de leurs efforts. Alors que Stuttgart a un match plus facile contre Arminia Bielefeld dans son avenir, Fribourg a la tâche difficile d’affronter l’Eintracht Francfort.

Scénarios:

Union Berlin (7e, 47 points, +6 GD) contre RB Leipzig (2e)

Minimum pour UOB à Clinch Europe: Gagner et entrer

OU: Nul / perd avec chaque équipe ci-dessous à dessiner / perdre également

Werder Bremen (16e) contre Borussia Mönchengladbach (8e, 46 points +6 DG)

Minimum pour BMG à Clinch Europe: Battre le résultat de chaque équipe ci-dessous ET battre le résultat de l’Union

OU: Match nul ET Union perdant

OU: Faites correspondre le résultat de UOB ET gagnez par 1 de plus sur GD

VfB Stuttgart (9e, 45 points +3 GD) contre Arminia Bielefeld (15e)

Minimum pour VfB à Clinch Europe: Win ET UOB & BMG perdent

OU: Victoire par trois buts ET BMG perd / nul ET nul UOB par au moins 8-8

Eintracht Francfort (5e) contre SC Freiburg (10e, 45 points +2 DG)

Minimum pour SCF pour Clinch Europe: Win ET UOB, BMG et VfB perdent

OU: Gagnez par quatre buts ET VfB perd / nul / gagne par deux ET BMG perd / nul ET UOB nul par au moins 2-2

Relégation

15. Arminia Bielefeld

16. Werder Brême

17. Cologne

18. Schalke 04

Avec Mayence et Hertha Berlin officiellement en sécurité, et Schalke 04 officiellement en dernier et relégué, il y a trois équipes qui ont encore une chance de survivre. Aucun n’a de chemins faciles.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, Arminia Bielefeld (15e, 32 points, -28 GD) et Werder Bremen (16e, 31 points, -19 GD) affrontent des adversaires dans une bataille pour la dernière place en compétition européenne. Ce ne sera facile pour aucun d’entre eux. Pour Bielefeld, ils ne dureront encore une fois qu’une seule saison dans l’élite. Pour le Werder Bremen, ils affrontent actuellement leur deuxième éliminatoire de relégation en autant de saisons.

La dernière équipe à lutter pour survivre est le 1. FC Köln (17e, 30 points, -27 DG). Après une saison complète de performances sans intérêt, ils ont une chance de plus d’éviter la relégation. Heureusement pour les fans d’Effzeh, ils ont le match le plus facile possible: la dernière place Schalke, une équipe contre laquelle ils n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières rencontres.

Maintenant, la relégation n’est pas aussi simple que les autres scénarios ci-dessus. Une place en séries éliminatoires à la 16e place donne à certaines équipes un dernier espoir. Voici donc les exigences à la fois pour la place en séries éliminatoires et la vraie sécurité.

Scénarios:

VfB Stuttgart (9e) contre DSC Arminia Bielefeld (15e, 32 points, -28 DG)

Minimum pour que DSC soit sûr: Gagner et entrer

OU: faire correspondre les résultats SVW et KOE

Minimum pour DSC pour se qualifier pour les séries éliminatoires: Lose ET SVW nul ET KOE perd / nul

SV Werder Bremen (16e, 31 points, -19 DG) contre Borussia Mönchengladbach (8e)

Minimum pour que SVW soit sûr: Victoire et match nul / défaite DSC

OU: Match nul ET DSC & KOE perdent

Minimum pour SVW pour se qualifier pour les séries éliminatoires: Toutes les équipes correspondent aux résultats

OU: Perdre et mettre KOE au tirage

1. FC Köln (17e, 30 points, -27 DG) contre FC Schalke 04 (18e)

Minimum pour que KOE soit sûr: Win ET SVW nul / perdu ET DSC nul / perdu

KOE ne peux pas qualifiez-vous pour les éliminatoires.

Que croyez vous qu’il va se passer? Faites-nous savoir ci-dessous.