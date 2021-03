Aperçu du deuxième tour de confrontation de mi-saison

La confrontation de mi-saison se poursuit ce week-end avec quelques bouleversements potentiels lors de la prochaine ronde de matchs.

La première semaine du Mid-Season Showdown (MSS) nous a donné des résultats assez simples. Ce week-end, nous verrons vraiment des équipes se battre pour leur vie alors que la fourchette inférieure leur donne une dernière chance de faire leurs preuves. Evil Geniuses affrontera TSM, tandis que 100 Thieves affronteront Dignitas. TSM et 100 Thieves auront beaucoup à prouver après leurs lourdes défaites contre Team Liquid et Cloud9 respectivement.

La route n’est plus facile pour aucune de ces équipes, mais c’est là que nous pourrons évaluer exactement où en sont ces équipes en termes de classement de puissance. Il semble assez clair que l’une des quatre équipes devra s’améliorer considérablement pour pouvoir rivaliser avec C9 ou Team Liquid.

Evil Geniuses (6) contre TSM (2)

Le premier match du week-end semble également être le plus difficile des deux matches à appeler. Nous avons le TSM le mieux classé qui cherche à rebondir contre Evil Geniuses. Regarder la saison régulière ne nous aide pas vraiment non plus, car les deux équipes se sont échappées un match. Il y a un sentiment que l’une ou l’autre des équipes pourrait remporter la série.

Bien sûr, TSM avait l’air fort avant d’entrer en séries éliminatoires, mais après leur série contre Team Liquid, EG a maintenant un plan sur la façon de les vaincre. Cela ne veut pas dire que EG sera clairement le favori, mais c’est quelque chose qui peut se profiler dans l’esprit des fans. TSM a son buff inférieur qui pourrait les voir devenir une équipe imbattable, mais jusqu’à ce que nous les voyions sur la faille, ce sera difficile à dire. Il convient de noter que Power Of Evil a également fait une fourchette inférieure avec FlyQuest lors des éliminatoires du printemps 2020. L’équipe a encore beaucoup de puissance de star pour devancer EG.

Quant à EG, nous devrons voir quels Svenskeren et Jizuke nous voyons tout au long de la série. Il semble que cette année, ils ont été frappés ou manqués, mais lorsque les deux sont sous la bonne forme, cela signifie que TSM pourrait avoir du mal avec certains des choix de champions peu orthodoxes de Jizuke.

Prédiction: TSM 3-2 EG (Peut-être que le buff du support inférieur est trop fort)

100 voleurs (4) contre Dignitas (5)

Pour la prochaine série, nous voyons 100 voleurs affronter Dignitas, une équipe dont beaucoup pourraient être surpris par leurs performances. C’est là que se trouvera la série, quelle version de chaque équipe verrons-nous. Dignitas a un avantage tout à fait unique d’avoir joué un large éventail de champions. FakeGod et Soligo se sont également avérés être des acteurs individuels très forts. Ajoutez Neo au mélange avec l’incroyable synergie avec Aphromoo et nous avons une équipe qui pourrait éliminer 100T. Avec tout cela à l’esprit, 100T a toujours le record du face-à-face contre Dignitas, comme Team Liquid nous l’a montré, cela ne signifie pas grand-chose dans une série au meilleur des cinq.

100 Thieves avait l’énorme inconvénient d’affronter Cloud9 au premier tour, maintenant même s’ils auraient pu mieux jouer, les fans ont commencé à avoir leurs doutes. Verrons-nous une meilleure version d’eux après une semaine de correction de l’une de leurs erreurs? Nous devrons attendre cette réponse, mais cela pourrait être une grande victoire s’ils réussissent. Il semble que Dignitas pourrait avoir un avantage après avoir vu la série contre Cloud9 et avoir eu une semaine pour préparer une stratégie appropriée pour neutraliser le FBI.

Prédiction: Dignitas 3-1

La série débutera le samedi 27 mars avec TSM vs EG. Le deuxième tour se terminera avec 100 voleurs contre Dignitas dimanche. Les vainqueurs de chaque série s’affronteront la semaine suivante, C9 et Team Liquid se battant également pour une place en finale.