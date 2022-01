Aperçu du gameplay de Rainbow Six Extraction : « Cela semble un peu trop familier »

Il y a peu de temps, j’ai eu l’occasion de travailler avec le Rainbow Six Siege retombées, Extraction Rainbow Six, dans une version d’aperçu à distance et dans la vidéo ci-dessus, vous pourrez voir un tout nouveau gameplay et entendre mes premières impressions.

Tout d’abord, je vous entends demander, qu’est-ce que Rainbow Six Extraction ?

Il s’agit d’un nouveau jeu de tir coopératif d’Ubisoft se déroulant dans l’univers actuel de Rainbow Six Siege, mettant 18 des 60 opérateurs que vous connaissez et aimez du siège dans un nouveau cadre PVE. En équipe de 3, vous emmenez ces opérateurs lors d’incursions dans des zones contaminées pour atteindre des objectifs et lutter contre des extraterrestres violents appelés Archéens.

Il s’agit essentiellement de votre expérience de zombie en coopération traditionnelle, mais avec un avantage tactique ; vous devez terminer des niveaux et des missions (similaires aux donjons des MMORPG) afin de progresser et d’approfondir le jeu.

Il sortira le 20 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Amazon Luna et Google Stadia. Peut-être plus important encore, il sera disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass.

Je ne suis pas le plus grand fan du genre de tireur de zombies coopératif pour commencer : des jeux comme celui-ci ne sont généralement pas ma tasse de thé, et souvent mon plaisir est uniquement basé sur avec qui je joue et la dynamique de l’équipe impliqué (comme tous les meilleurs jeux coopératifs, vraiment). Cela dit, je me suis bien amusé avec le jeu malgré quelques choix de conception intéressants d’Ubisoft, notamment le système de gestion des opérateurs que vous devrez utiliser lorsque vous entrez et sortez des missions.

Tout le jeu est construit autour de ce système et je ne pense pas qu’il sera universellement aimé. Si vous n’avez pas regardé la vidéo d’aperçu, cela fonctionne comme ceci : vous sélectionnez un opérateur, et si cet opérateur meurt au cours d’une mission, il sera désormais « disparu au combat » et ne pourra plus être sélectionné dans les missions suivantes. Vous devrez sélectionner un autre opérateur dans la prochaine mission afin de sauver le premier opérateur décédé. Si vous réussissez, le premier opérateur rejoindra votre liste, mais avec une santé faible. Terminez d’autres missions avec d’autres opérateurs pour récupérer plus de santé. Ne mourrez pas dans le processus.

Si cela semble long, c’est parce que c’est absolument le cas.

Je prévois que beaucoup de joueurs perdront la moitié de leur équipe avant de comprendre les subtilités de ce système particulier, car ils essaieront de courir et de tirer pour les premières missions – sans savoir à quel point les ennemis sont difficiles et puissants, même sur les niveaux de difficulté inférieurs. Ces courbes de difficulté pourraient nécessiter quelques ajustements, Ubisoft. Je dis juste.

Le jeu de tir semble serré et précis, mais c’est parce que tout vient de Rainbow Six Siege; un jeu qu’ils peaufinent et ajustent depuis des années maintenant. Il a été déplacé dans un cadre différent, mais je pense que cela semble un peu trop familier à quiconque a passé du temps dans ces lobbies ultra-compétitifs.

J’ai dit au début de la vidéo que les gadgets de l’opérateur dans Extraction n’avaient aucune différence avec Siege, ce qui est nul. Compte tenu de ce paramètre de science-fiction amplifié, j’aurais aimé voir Ubisoft emprunter une voie plus expérimentale et essayer de nouvelles variantes de gadgets Operator. Nous combattons les extraterrestres ! Il y a tellement de potentiel ici pour une technologie cool et étrange !

En fin de compte, je m’inquiète de la durée de conservation de Rainbow Six Extraction. Ces dernières années, les jeux de zombies coopératifs ne durent pas si longtemps après leur sortie (y a-t-il encore du battage médiatique pour Back4Blood, par exemple ?) Je ne sais pas à quoi ressemble la feuille de route après la sortie, mais je ne sais pas si il y a suffisamment de contenu dans le jeu pour que les joueurs continuent à jouer pendant un laps de temps important.

Cela dit, cependant, je me suis amusé dans mon aperçu et je veux voir si c’est agréable avec mon groupe d’amis principaux (avec qui je vais forcer à jouer avec moi puisque nous avons tous Xbox Game Pass et n’avons aucune raison de ne pas l’essayer) .

Qu’avez-vous pensé du gameplay que vous avez vu dans la vidéo ? Cela ressemble-t-il à un jeu que vous allez essayer, même s’il ne s’agit que d’une simple curiosité Game Pass ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.