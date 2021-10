Aperçu du groupe B des éliminatoires du Mondial 2021

Rencontrez les équipes qui combattront dans le Groupe B des Play-ins !

Le championnat du monde 2021 de League of Legends approche à grands pas. Certains des plus grands noms du monde s’affronteront sous un même toit pour tenter de remporter la Summoner’s Cup. Pendant ce temps, les champions du monde en titre DAMWON KIA chercheront à remporter deux titres consécutifs. Le tournoi démarre tout d’abord avec la Play-in Stage, l’une des étapes les plus excitantes du Championnat du Monde. Avec l’aperçu du groupe A sorti, voici l’aperçu d’ESTNN pour le groupe B.

Cloud 9

La meilleure équipe internationale d’Amérique du Nord est de retour dans le grand bal après un an d’absence. Beaucoup pourraient affirmer que Cloud9 n’aurait pas dû être ici compte tenu de leurs incohérences lors du Summer Split. Cela étant dit, leur classe s’est finalement imposée en battant leur billet pour le championnat du monde.

C9 était dans sa zone de confort, grattant et se frayant un chemin à travers le support inférieur, un scénario que les fans de Cloud9 ne connaissent que trop bien. C9 devait rebondir s’ils voulaient se qualifier, ils ont été secoués par Team Liquid et ont ensuite dû passer par plusieurs meilleurs des cinq pour même y arriver. Deux victoires rapides 3-0 contre les Golden Guardians et les Evil Geniuses les ont vus affronter leurs rivaux de longue date TSM. Cloud9 a eu du mal à se lancer dans les matchs d’ouverture, remportant une victoire lors du deuxième match avant de s’incliner 2-1 lors du troisième match. C’est là que la classe de C9 est entrée en jeu. Luka “Perkz” Perković, Robert “Blaber” Huang et Jesper “Zven” Svenningsen ont réalisé deux performances monstrueuses pour voir Cloud9 atteindre le Mondial.

Cloud9 devrait être le favori pour sortir du groupe en première place. S’ils ont pu éviter les deux poids lourds de Hanwha Life Esports et LNG Esports, ils doivent affronter les régions émergentes les plus fortes. Nous avons vu dans le passé qu’il s’agissait d’une peau de banane pour Cloud9. Pas plus tard que MSI 2021, C9 n’a presque pas réussi à sortir des joueurs et s’est appuyé sur DAMWON KIA pour s’en sortir. De plus, C9 a une rivalité de longue date avec DetonatioN FocusMe de LJL, les ayant affrontés à plusieurs reprises au fil des ans.

Au-delà du jeu

Beyond Gaming est l’une des équipes les plus fortes des Play-ins, selon à qui vous demandez. L’équipe du PCS a amené le PSG.Talon, une équipe d’un groupe, à cinq matchs à deux reprises lors des séries éliminatoires. Bien qu’ils n’aient pas été exposés à la scène internationale, affronter le PSG.Talon, une équipe qui n’a perdu aucun match en saison régulière, est très impressionnant. Chiu “Doggo” Tzu-Chuan est le joueur le plus notable de la liste BYG. Le talent à venir était un remplaçant du PSG au Mid-Season Invitational cette année, un tournoi qui a permis au monde de savoir qui il est.

Compte tenu de leurs performances contre le PSG lors du Summer Split, par défaut, cela devrait faire de Beyond Gaming une force avec laquelle il faut compter dans le groupe B. PSG 2-0’d Cloud9 chez MSI, démontrant que le PCS n’est pas à prendre à la légère. Si Beyond est au niveau du PSG, ils seront probablement en compétition pour cette tête de série de qualification automatique pour la phase de groupes.

Licornes d’amour

Les Licornes d’amour font à nouveau leur retour sur la scène internationale. Les champions de SIC chercheront à combler leurs lacunes au MSI après avoir échoué à sortir d’un groupe de trois équipes qui comprenait Pentanet.GG du LCO. Cependant, UoL n’est pas revenu de la manière la plus propre, car ils ont été renversés dans le Lower Bracket après avoir perdu 3-1 contre CrowCrowd. On peut soutenir que CrowCrowd avait son numéro car UoL a dû faire marche arrière pour se frayer un chemin à travers la Grande Finale juste pour revenir aux Mondiaux.

Comme Cloud9 et Beyond Gaming sont les favoris pour dominer leur groupe, il s’agira d’obtenir la troisième tête de série pour UoL. Malheureusement pour eux, si d’autres résultats se présentent, cela signifie qu’ils affronteront soit Hanwha Life Esports, soit LNG Esports au meilleur des cinq. Ce sera une tâche ardue pour n’importe quelle équipe des Play-ins cette année. La meilleure chance d’UoL est de provoquer des bouleversements et d’obtenir en quelque sorte une tête de série parmi les deux premières.

Détonation FocusMe

Héros méconnus des play-ins, DFM cherchera à semer encore plus de chaos au championnat du monde LoL 2021. L’équipe de LJL a déployé un vaillant effort au MSI et aurait probablement dû échapper aux Play-ins malgré le fait de jouer avec un entraîneur comme soutien. Ce sont des erreurs contre DAMWON et Infinity qui ont malheureusement vu DFM s’effondrer.

DFM est une équipe amusante et dynamique, et maintenant avec leur formation de départ complète, ils chercheront à faire des vagues aux Mondiaux 2021. Ils ont l’opportunité unique de se mesurer constamment aux équipes de l’Est, une opportunité qui n’est pas disponible pour les équipes de l’Ouest dans leur groupe. DFM devrait se disputer l’une des trois premières places de leur groupe, mais s’ils sont capables de provoquer plus de chaos, les fans peuvent s’attendre à ce qu’ils soient à la hauteur et atteignent les deux premiers très importants.

Galatasaray Esports

Mondiaux 2021 için fils 7 coups!#KONSANTRASYON #WORLDS2021 pic.twitter.com/rOR0fB5FIw – Galatasaray Espor (@GSEsports) 28 septembre 2021

Galatasaray fait son entrée sur la scène internationale pour la première fois. L’équipe turque a balayé NASR en finale, arrivant sur une bonne note aux Mondiaux. Parallèlement à cela, TCL AD Carry Ege “Padden” Acar Koparal est de retour au Mondial pour la première fois depuis 2017. Galatasaray a dominé le Summer Split, terminant à la première place de la saison régulière avec une fiche de 15-3. Cela a été suivi d’une solide performance en séries éliminatoires, où ils n’ont perdu qu’un seul match.

Bien que Galatasaray ne soit pas le favori pour sortir du groupe B, il s’agit d’une équipe de play-ins dangereuse qui peut causer des problèmes à n’importe quelle équipe. Le TCL est tristement célèbre pour produire des équipes capables de frapper même les grandes équipes régionales. Ils ne sont jamais du genre à tomber sans se battre, donc malgré le fait de ne pas avoir d’attentes très élevées, les fans devraient être optimistes pour Galatasaray pour apporter la chaleur à la scène de jeu.