Aperçu du jeu vidéo – Encas .

Calum Petrie présente Encased…

Enfermé est un RPG conçu avec amour qui tire son chapeau aux styles isométriques de Tomber, Diablo et bien d’autres grands. Créés par Dark Crystal Games, fondé en décembre 2017, leur objectif principal a été de créer ce monde dense et profond dans lequel nous allons habiter. Enfermé.

Le jeu se déroule de manière intéressante sur trois périodes différentes : avant, pendant et après un événement cataclysmique qui change le cours de l’humanité et du monde. Nous devons faire notre part pour prendre les devants, changer le cours de l’histoire et réaliser notre véritable potentiel.

Enfermé commence par expliquer l’état du monde et la chronologie alternative dans laquelle nous nous trouvons maintenant. La guerre froide a été annulée lorsqu’un étrange dôme a été découvert, et nous constatons que les yeux et l’attention collectifs du monde se concentrent sur la découverte de ses secrets. Lorsque quelqu’un entre dans le dôme, il semble ne jamais pouvoir en sortir par la suite, ce qui fait des personnes qui se portent volontaires d’entrer des individus très déterminés et concentrés.

Lorsqu’ils se lancent dans l’aventure, les joueurs doivent choisir parmi un certain nombre d’« Ailes » pour décider de l’histoire ou de la profession de leur personnage. Ceci est expliqué mais chaque Wing a ses propres forces et faiblesses, vous permettant d’avoir un style de jeu beaucoup plus stylisé. Les Ailes sont ; Noir pour les styles de jeu physiques, Bleu pour la mécanique et l’artisanat, Blanc pour la médecine et la clinique, Argent pour l’art de la parole et Orange pour un criminel. Les chemins de branchement basés uniquement sur l’aile choisie au début du jeu peuvent provoquer de nombreuses variations dans un style de jeu, et cela peut presque sembler être une décision intimidante.

Une fois que nous avons examiné les ailes, les joueurs peuvent attribuer des points aux attributs du personnage. Ce sont des noms quelque peu différents pour tous les attributs similaires trouvés dans les titres RPG normaux. Un moyen numérique basique de créer un personnage sous la forme d’un bloc de statistiques donnant à chaque attribut un numéro permet au joueur de voir beaucoup plus facilement les changements et les améliorations instantanés dans certains domaines. Le système est très similaire à la majorité des jeux, peut-être juste en changeant l’ordre ou les descriptions pour garder tout le monde sur leurs gardes.

Enfermée envoie une quantité excessive d’informations au joueur lors du premier démarrage du jeu. Le joueur est bombardé d’histoire alternative, de nouveau jargon et de termes à mémoriser assez rapidement et l’expérience m’a laissé un peu dépassé. Le cadre du jeu était plutôt beau d’une manière horriblement dystopique, mais la quantité de matière grise nécessaire avant que le jeu ne commence réellement à démarrer était assez importante.

La surcharge d’informations ne s’arrête pas à l’intro, mais s’étend au didacticiel, ce qui peut être tout aussi déroutant. La disposition de la zone de didacticiel n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer. J’ai un peu honte d’admettre que je me suis perdu après avoir terminé toutes les étapes principales du didacticiel, et après avoir erré et reculé pour trouver mon prochain objectif. Il s’est avéré être de retour dans la pièce d’où j’avais été retiré et je n’ai pas réalisé que je devais sortir par une porte de l’autre côté.

Ce manque de direction évidente peut être rafraîchissant pour beaucoup de gens, mais j’avais l’impression qu’un meilleur système de notation pour l’endroit où était mon objectif aurait pu améliorer considérablement mon expérience. Le système de journal aurait pu faire l’objet d’une petite révision car la liste des objectifs n’avait pas la meilleure interface utilisateur que j’aie jamais connue.

Le combat du jeu fonctionne sur un système de points, mélangé à une attaque au tour par tour. Le joueur aura un certain nombre de points de capacité, chaque action utilisant un certain nombre de points. Cela inclut tous les mouvements, attaques et défenses utilisés pendant votre tour pendant le round de combat. Lorsque vous avez terminé, l’ennemi prend son tour et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il revienne vers vous, ou qu’un côté soit totalement anéanti.

Quelques heures après le début de mon premier jeu, j’ai découvert que je n’avais pas mis assez de points dans la partie combat du gameplay pour mon personnage personnalisé. En fait, j’ai été obligé de recommencer et de rejouer les deux premières heures de Enfermé encore une fois. Aussi exaspérant que cela ait été, cela m’a permis de revenir en arrière et de voir rapidement quelles seraient les différences entre le choix d’une autre aile et mon style de jeu. Bien que je puisse imaginer que ce jeu est définitivement conçu pour permettre aux joueurs d’aborder différentes situations sous différents angles, je n’arrivais pas à trouver mon travail et le plus souvent, je devais aborder mes problèmes de front au combat.

L’athée visuel s’harmonise parfaitement avec la partition musicale du jeu. La musique de style synthwave joue très bien et aide à créer une atmosphère de réglage et à ajouter du vernis. Enfermé revendique une musique qui n’a pas réussi à planter le décor depuis Choses étranges’ La mélodie du thème d’ouverture m’a fait frissonner de haut en bas.

Globalement, Enfermé est un titre solide et merveilleusement construit, et j’attends avec impatience la sortie complète du jeu. Le jeu a un potentiel important et une marge de manœuvre pour améliorer, corriger et développer encore plus ses idées fantastiques. Cela peut aussi être un temps de réflexion utilisé pour évaluer certains des choix qui pourraient ne pas fonctionner. Enfermé n’innove en aucun cas pour un titre dans ce genre, mais il a certainement une trame de fond, une tradition et un élément de construction du monde incroyablement bien pensés impliqués dans sa conception et sa création, et je suis certain que je replongerai dans ce monde dans le futur proche.

Avantages

Éléments de construction du monde intéressants Mélange de décor de l’ère de la guerre froide avec une technologie futuriste Grande valeur de relecture Beau style artistique et musique

Les inconvénients

La surcharge d’informations à tout moment. Le combat peut être plutôt impitoyable et difficile à éviter.

