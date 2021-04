Aperçu du match: à. Saguntino

04/02/2021 à 19:40 CEST

le Saguntino et le Eldense Ils entament leur périple dans la deuxième phase de la troisième division avec enthousiasme, jouant ce samedi à 19h00 le match qui correspond à la première journée au stade. Nou Camp de Morvedre.

le À. Saguntino Il a terminé troisième de la première phase de la troisième division avec 31 points et un solde de 30 buts pour et 27 contre.

Pour sa part, le Eldense il s’est classé premier dans la phase précédente de la ligue avec 41 points et des chiffres de 30 buts en sa faveur et 11 contre.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Nou Camp de Morvedre et le bilan est de deux victoires et quatre défaites en faveur de la À. Saguntino. La dernière fois qu’ils ont joué au Saguntino et le Eldense dans cette compétition c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un 0-1 en faveur de la Saguntino.