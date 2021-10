Aperçu du match : Águilas – CF Intercity

in

02/10/2021 à 19:17 CEST

Les Aigles reçoit ce dimanche à 0h00 la visite du Interurbain au Le Rubial lors de son cinquième match dans la deuxième RFEF.

Les Aigles Il attend avec impatience la cinquième journée après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre lui Récréatif Grenade hors de son terrain (0-2) et contre lui Marchamalo dans leur stade (2-0). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec six buts marqués contre un encaissé.

Pour sa part, FC interurbain a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Melilla lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois aux trois points. Avant ce match, le FC interurbain il n’avait remporté aucun des quatre matchs disputés dans la deuxième RFEF cette saison et accumule un chiffre de quatre buts encaissés à un en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Aigles Il a réalisé un bilan d’une victoire et d’un nul en deux matchs disputés à domicile, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le FC interurbain a été battu une fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Aigles si vous voulez améliorer ces chiffres.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième RFEF, on constate que les locaux devancent leur rival avec huit points d’écart. L’équipe de Molo Il arrive au match en première position et avec 10 points avant le match. Pour sa part, FC interurbain il a deux points et est classé seizième dans la compétition.