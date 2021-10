Aperçu du match : Alcorcón – Real Sociedad B

in

10/01/2021 à 21:01 CEST

La Réel visite ce samedi pour Saint Dimanche se mesurer avec Alcorcon dans son huitième tour de la deuxième division, qui débutera à 21h00.

Les Alcorcon arrive à la huitième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Valladolid réel dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des sept matches disputés à ce jour en deuxième division avec un chiffre de quatre buts pour et 13 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Real Sociedad B il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Huesca, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté un avec un chiffre de quatre buts pour et sept contre.

Concernant la performance dans son stade, le Alcorcon a réalisé un bilan de trois défaites en trois matchs joués à domicile, de sorte que les visites au stade Saint Dimanche ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Real Sociedad B Il a un record d’une défaite et de deux nuls en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Alcorcon si vous voulez améliorer ces chiffres.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de trois points en faveur de la Real Sociedad B. Les Alcorcon Il arrive à la rencontre avec trois points dans son casier et occupant la vingt-deuxième place avant le match. Pour sa part, Real Sociedad B il compte six points et occupe la vingtième position du classement.