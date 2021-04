Aperçu du match: Alhaurino – Real Jaén

13/04/2021 à 19:12 CEST

Mercredi prochain à 19h00, le match de la deuxième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le différend de victoire Alhaurino et à Jaen dans le Miguel Fijones.

le Alhaurino vient avec impatience le deuxième jour après avoir remporté à domicile par un score de 0-2 à Poly Almeria dans le Ville sportive de Los Angeles, avec tant de Victor Rueda Oui Lupi.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Alhaurino, les chiffres montrent une défaite en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Alhaurino et le Jaen Dans cette compétition, c’était en janvier 2019 et le match s’est conclu sur un score de 0-3 en faveur des visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Vrai Jaen est en avance sur le Alhaurino avec une différence de cinq points. le Alhaurino Il arrive au meeting avec 20 points dans son casier et occupe la sixième place avant le match. Pour sa part, le Vrai Jaen il compte 25 points et occupe la première place du classement.