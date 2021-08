Aperçu du match : Almeria – Real Oviedo

in

19/08/2021 à 22h00 CEST

Vendredi prochain à 22h00 se jouera le match de la deuxième journée de la deuxième division, dans lequel nous verrons le Almería et à Oviede dans le Stade des Jeux Méditerranéens.

Le Almería affronte avec des esprits renforcés le match de la deuxième journée pour canaliser une séquence positive après avoir gagné loin de son terrain par un score de 1-3 à Carthagène dans le Cartagonova, avec tant de Largie Ramazani et Oumar Sadiq.

Pour sa part, le Le vrai Oviede a obtenu une égalité à double sens contre Lugo, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant au stade de la Almería et le solde est de trois victoires, une défaite et trois nuls pour l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la deuxième division. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le résultat a été un match nul (2-2).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que l’équipe locale a un avantage de deux points par rapport à la Le vrai Oviede. Le Almería Il arrive à la rencontre avec trois points dans son casier et occupant la première place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Le vrai Oviede, est en neuvième position avec un point.