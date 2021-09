Aperçu du match : Amorebieta – Eibar

24/09/2021 à 18h15 CEST

Samedi prochain à 18h15 se jouera le match de la septième journée de la deuxième division, dans lequel nous le verrons affronter le Amorebieta et à Eibar dans le Municipale Nouvelle Urritxe.

Les Amorebieta attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la septième journée après avoir subi une défaite contre lui Léganes dans le match précédent par un résultat de 1-0. De plus, les locaux ont remporté l’un des six matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer cinq buts pour et neuf contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Eibar Il venait de remporter ses deux derniers matchs 3-2 et 2-3, le premier contre lui Du vrai sportif dans son fief et la seconde avant la Real Sociedad B hors de son terrain, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Amorebieta. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté trois et accumule un chiffre de huit buts encaissés contre huit en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Amorebieta a des chiffres d’une victoire et d’un match nul en deux matchs joués à domicile, indiquant que le Eibar vous pouvez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. A la maison, le Eibar ils ont gagné deux fois dans leurs trois matchs jusqu’à présent, donc le match pourrait être très serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipale Nouvelle UrritxeEn fait, les chiffres montrent deux victoires et deux défaites en faveur du Amorebieta. Le dernier affrontement entre les Amorebieta et le Eibar Cette compétition s’est jouée en août 2021 et s’est terminée par un résultat de 2-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, on constate que l’équipe visiteuse est en avance sur les Amorebieta avec une différence de cinq points. L’équipe de Inigo Vélez Il arrive au match en vingt et unième position et avec cinq points avant le match. Pour sa part, Eibar il compte 10 points et occupe la sixième position du classement.