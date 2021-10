Aperçu du match : AS Saint Etienne

02/10/2021 à 20:46 CEST

Les Lyonnais voyage ce dimanche à Stade Geoffroy Guichard se mesurer avec Saint-Étienne à son neuvième tour de Ligue 1, qui débutera à 20h45.

Les AS Saint Etienne visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond au neuvième jour après avoir subi une défaite contre lui OGC Nice dans le match précédent par un score de 0-3. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné aucun des huit matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de sept buts pour et 17 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Olympique Lyonnais a récolté une égalité à un contre le Lorient, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il arrive donc à la rencontre avec la prétention de conserver les trois points cette fois. Avant ce match, le Olympique Lyonnais ils avaient remporté trois des huit matches disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de 13 buts marqués contre 12 encaissés.

En termes de performances à domicile, le AS Saint Etienne Ils ont réalisé des chiffres de deux défaites et deux nuls en quatre matchs joués à domicile, de telle sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’opportunités que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Olympique Lyonnais a gagné une fois dans ses trois matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la AS Saint Etienne pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la AS Saint Etienne et les résultats sont de cinq victoires, 12 défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en janvier 2021 et s’est terminée sur un score de 0-5 en faveur des visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de Ligue 1, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec neuf points d’écart. Les locaux, avant ce match, sont à la vingtième place avec trois points au classement. Pour sa part, Olympique Lyonnais il compte 12 points et occupe la septième position du classement.