Aperçu du match : AS Saint Etienne

17/09/2021 à 21:01 CEST

Les Saint-Étienne reçoit ce samedi à 21h00 la visite du Bordeaux dans le Stade Geoffroy Guichard lors de leur sixième match de Ligue 1.

Les AS Saint Etienne visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le jeu qui correspond au sixième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Montpellier par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des cinq matches disputés à ce jour et ont une séquence de cinq buts marqués contre neuf buts encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux ne pouvait pas gagner à Course de Lens lors de son dernier match (2-3), il cherchera donc la victoire contre le AS Saint Etienne pour tracer le cap du championnat. Avant ce match, le FC Girondins Bordeaux ils n’avaient remporté aucun des cinq matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de cinq buts pour et 12 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le AS Saint Etienne ils ont fait match nul deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. À l’extérieur de la maison, le FC Girondins Bordeaux Il a été battu une fois et a fait match nul une fois dans ses deux matchs qu’il a joués jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera à lui. AS Saint Etienne.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la AS Saint Etienne et le bilan est de quatre défaites et 12 nuls pour l’équipe locale. De même, l’équipe locale accumule une séquence de trois matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Bordeaux. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans cette compétition a eu lieu en avril 2021 et s’est terminée sur un score de 4-1 en faveur de la Saint-Étienne.

En référence à leur position au classement de Ligue 1, on constate que les deux équipes sont séparées par un point en faveur de AS Saint Etienne. Les AS Saint Etienne Il arrive à la rencontre avec trois points dans son casier et occupant la dix-neuvième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en vingtième position avec deux points.