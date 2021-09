Aperçu du match : Atalanta – Sassuolo

in

20/09/2021 à 20h47 CEST

Mardi prochain à 20h45 se jouera le match de la cinquième journée de Serie A, qui affrontera les Atalante et à Sassuolo dans le Stade Gewiss.

Les Atalante arrive avec impatience à la cinquième journée après avoir gagné à l’extérieur à la Stade d’Arechi par 0-1 devant Salerne, avec un objectif de Duvan Zapata. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des quatre matchs disputés à ce jour avec un chiffre de quatre buts pour et trois contre.

Concernant les visiteurs, le Sassuolo ne pouvait pas gagner à Turin lors de leur dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Atalante Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. Avant ce match, le Sassuolo ils avaient gagné dans l’un des quatre matchs disputés en Serie A cette saison, avec un chiffre de quatre pour et cinq contre.

En tant que local, le Atalante ils ont perdu une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Sassuolo Il a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade GewissEn fait, les chiffres montrent neuf victoires, une défaite et deux nuls en faveur de la Atalante. À leur tour, les locaux ont une séquence de cinq matchs consécutifs gagnant à domicile contre le Sassuolo. Le dernier match entre Atalante et le Sassuolo Cette compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est soldée par un match nul (1-1).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Serie A, on constate que les locaux sont au dessus des Sassuolo avec une différence de trois points. A ce moment, le Atalante il compte sept points et occupe la huitième position. Pour sa part, Sassuolo il compte quatre points et occupe la douzième position du classement.