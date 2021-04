Aperçu du match: Atlanta United

24/04/2021 à 02:01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la deuxième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le différend de victoire Atlanta United et à le feu de Chicago dans le Stade Mercedes-Benz.

le Atlanta United Il affronte le match de la deuxième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir réalisé un match nul contre lui. Orlando City lors de leur dernière réunion.

Pour sa part, le feu de Chicago a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Atlanta United et les résultats sont trois victoires pour l’équipe à domicile. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les le feu de ChicagoEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué au Atlanta United et le le feu de Chicago dans cette compétition c’était en septembre 2020 et le match s’est conclu sur un 2-0 favorable à la le feu de Chicago.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points au classement de la Major League Soccer (un point), donc ce match pourrait aider à égaliser. le Atlanta United se place en septième position tandis que, pour sa part, le le feu de Chicago il est troisième en attendant le prochain match.