Aperçu du match: Atlas Guadalajara

24/04/2021 à 02:15 CEST

Dimanche prochain à 02h00, il aura lieu au Stade Jalisco le duel entre Atlas Guadalajara et le Chivas Guadalajara lors de la 16e journée de la Ligue MX Clausura.

le Atlas Guadalajara arrive à la seizième rencontre avec l’intention d’améliorer sa performance dans la compétition après avoir fait match nul 0-0 contre le Mazatlan dans son dernier match. De plus, les locaux ont gagné dans six des 15 matches disputés à ce jour dans la Liga MX de Clausura, avec une séquence de 15 buts en faveur et 13 contre.

Du côté des visiteurs, le Chivas Guadalajara Il a remporté la victoire contre le Tijuana lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec autant de Jésus Angulo Oui Alexis Vega, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le stade de la Atlas Guadalajara. Sur les 14 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Chivas Guadalajara il en a remporté trois avec 20 buts pour et 21 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Atlas Guadalajara il a gagné quatre fois, a été battu trois fois et a fait match nul une fois en huit matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il glisse des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Dans le rôle de visiteur, le Chivas Guadalajara Il a un record d’une victoire, deux défaites et quatre nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Atlas GuadalajaraEn fait, les chiffres montrent 10 défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Atlas Guadalajara. La dernière confrontation entre les Atlas Guadalajara et le Chivas Guadalajara Cette compétition s’est déroulée en octobre 2020 et s’est terminée par un résultat de 3-2 pour les visiteurs.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on peut voir que le Atlas Guadalajara ils devancent l’équipe visiteuse avec une avance de trois points. le Atlas Guadalajara Il arrive au meeting avec 22 points dans son casier et occupe la septième place avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 19 points et occupent la neuvième position du tournoi.