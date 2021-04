Aperçu du match: Atlas Guadalajara

04/10/2021

Activé à 08:15 CEST

Dimanche prochain à 00h00 se jouera le match de la quatorzième journée de la Ligue MX Clausura, dans laquelle nous verrons la victoire à Atlas Guadalajara et à Lion dans le Jalisco.

le Atlas Guadalajara arrive avec enthousiasme pour le quatorzième jour après avoir remporté la victoire à domicile dans le Jalisco 1-0 contre Tijuana, avec un objectif de Renato Ibarra. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans six des 13 matchs disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura, avec 14 buts en faveur et 10 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lion a gagné devant Toluca dans son stade par 2-1 et auparavant, il l’avait également fait hors de son terrain contre le Santos Laguna par 1-2, il espère donc répéter le score, cette fois dans le fief de Atlas Guadalajara. À ce jour, sur les 13 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté cinq avec un bilan de 15 buts en faveur et 17 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Atlas Guadalajara ils ont gagné quatre fois, ont été vaincus deux fois et fait match nul une fois en sept matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’ils devront travailler dur pendant ce match s’ils ne veulent pas perdre plus de points dans leur stade. À la maison, le Lion Il a un bilan de deux victoires, trois défaites et un match nul en six matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Jalisco et le bilan est de trois défaites et deux nuls en faveur de la Atlas Guadalajara. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Atlas Guadalajara. La dernière fois qu’ils ont affronté le Atlas Guadalajara et le Lion Dans ce tournoi, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

En référence à sa position dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on peut voir que l’équipe locale est en avance sur la Lion avec une différence de quatre points. L’équipe de Diego Cocca il se classe cinquième avec 21 points sur son tableau de bord. En revanche, les visiteurs ont 17 points et occupent la huitième position de la compétition.