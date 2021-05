Aperçu du match : Atlético de Pinto

28/05/2021 à 20h00 CEST

le Athlétique de Pinto joue ce samedi à 20h00 son neuvième match de la deuxième phase de la troisième division contre le San Fernando de Henares dans le Amelia del Castillo.

le Athlétique de Pinto des visages aux esprits renforcés pour la rencontre de la neuvième journée après avoir remporté dans son domaine par un score de 2-1 à Sainte Anne dans le Amélie du Castillo, avec des buts de Kevin Oui Altamirano. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des sept matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 27 buts pour et 34 contre.

Du côté des visiteurs, le San Fernando de Henares il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Villaverde dans son fief et L’Alamo à l’extérieur, 1-0 et 1-2 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade Athlétique de Pinto. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois avec un bilan de 24 buts pour et 42 contre.

En tant que local, le Athlétique de Pinto il a gagné une fois, il a été battu une fois et a fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le San Fernando de Henares ils ont un record d’une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs qu’ils ont joués jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Athlétique de Pinto et les résultats sont cinq défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe visiteuse accumule trois matchs de suite sans perdre à domicile contre les Athlétique de Pinto. La dernière fois qu’ils ont joué au Athlétique de Pinto et le San Fernando de Henares Dans cette compétition, c’était en novembre 2019 et ils ont fini par faire match nul 0-0.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de 10 points par rapport au Athlétique de Pinto. A ce moment, le Athlétique de Pinto il compte 38 points et est en troisième position. De son côté, l’équipe visiteuse est septième avec 28 points.