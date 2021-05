Aperçu du match: Atlético de Pinto

15/05/2021 à 11:31 CEST

Dimanche prochain à 11h30, se jouera le match de la septième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera le Athletic de Pinto et à Saint Ana dans le Amelia del Castillo.

le Athletic de Pinto Il affronte la rencontre de la septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Complutense Alcala dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des cinq matchs disputés à ce jour, avec 24 buts en faveur et 32 ​​contre.

Du côté des visiteurs, le Saint Ana a réussi à vaincre le Villaverde 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Duffort, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Athletic de Pinto. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté un avec un chiffre de 14 buts en faveur et 58 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Athletic de Pinto a été vaincu une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, donc les visites du stade Amelia del Castillo Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le Saint Ana Elle a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’elle a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Athletic de Pinto et les résultats sont trois défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les habitants ne sont pas vaincus avec le Saint Ana lors de ses sept dernières visites. La dernière confrontation entre les Athletic de Pinto et le Saint Ana Ce tournoi a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminé sur un score de 3-1 en faveur des locaux.

À ce jour, le Athletic de Pinto il est en tête du classement avec une différence de 21 points par rapport à son rival. L’équipe de Javi Garcia il se classe deuxième avec 34 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Saint Ana il a 13 points et se classe onzième du tournoi.