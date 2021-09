Aperçu du match : Austin FC

in

15/09/2021 à 03:00 CEST

Jeudi prochain à 03h00 se jouera le match de la trente-troisième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les Austin et à Los Angeles FC dans le Stade Q2.

Les Austin FC Il atteint la trente-troisième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Dynamo de Houston par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des 23 matchs disputés à ce jour, avec 21 buts pour et 34 contre.

Concernant les visiteurs, le Los Angeles FC il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Véritable lac salé dans son fief et le Ville sportive de Kansas dans son stade, respectivement 3-2 et 4-0, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Austin FC. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté huit avec un bilan de 35 buts marqués contre 33 encaissés.

En tant que local, le Austin FC Ils ont réalisé un bilan de trois victoires, cinq défaites et deux nuls en 10 matchs joués à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Los Angeles FC a un bilan de deux victoires, sept défaites et un nul en 10 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Austin FC si vous voulez améliorer ces chiffres.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Austin FC, les chiffres montrent une défaite pour les locaux. La dernière fois qu’ils ont affronté le Austin et le Los Angeles FC Dans cette compétition c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-2 en faveur du Los Angeles FC.

En regardant la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 11 points en faveur de Los Angeles FC. Les Austin FC Il arrive à la rencontre avec 19 points à son casier et occupant la treizième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en huitième position avec 30 points.