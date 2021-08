Aperçu du match : Austin FC

in

29/08/2021 à 02:00 CEST

Lundi prochain à 02h00 se jouera le match de la trentième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Austin et à FC Dallas dans le Stade Q2.

Les Austin FC arrive avec impatience au trentième jour après avoir remporté la victoire dans son domaine dans le Stade Q2 par 3-1 devant Bois de Portland, avec tant de Driussi, Dominguez et Fagundez. De plus, les locaux ont remporté cinq des 20 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 17 buts pour et 24 contre.

Du côté des visiteurs, le FC Dallas a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Dynamo de Houston lors de leur dernier match, ils arrivent donc au match avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. Sur les 21 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le FC Dallas il en a remporté cinq et a marqué 30 buts contre et marqué 25 buts.

Concernant la performance dans son stade, le Austin FC a réalisé un bilan de trois victoires, quatre défaites et deux nuls en neuf matchs disputés à domicile, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour lui FC Dallas, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Stade Q2. Aux sorties, le FC Dallas Il a gagné une fois et fait match nul deux fois lors de ses 10 matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Austin FC pour essayer de briser les statistiques.

De même, les locaux ont une séquence de trois matchs consécutifs gagnant à domicile contre le FC Dallas. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en août 2021 et s’est soldée par un résultat de 2-0 en faveur de la FC Dallas.

En regardant la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du Austin FC avec une différence de trois points. A ce moment, le Austin FC il compte 19 points et occupe la douzième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 22 points et occupent la onzième position du championnat.