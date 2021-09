Aperçu du match : Avispa Fukuoka

in

24/09/2021 à 12:00 CEST

Samedi prochain à 12h00 se jouera le match de la trentième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons la victoire à Guêpe et à Sagan tosu dans le Stade de niveau 5.

Les Guêpe de Fukuoka affronte le trentième jour du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul le dernier match joué contre le bellmar Shonan. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 29 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 34 buts pour et 31 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sagan tosu a récolté un nul nul contre le Oita Trinita, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Avant ce match, le Sagan tosu ils avaient remporté 14 des 29 matchs disputés en J1 Ligue japonaise cette saison et cumulaient un chiffre de 23 buts encaissés contre 38 en faveur.

En tant que local, le Guêpe de Fukuoka Il a réalisé un bilan de huit victoires, cinq défaites et un nul en 14 matchs disputés dans son terrain, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Sagan tosu ils ont gagné cinq fois et ont fait match nul cinq fois en 14 matchs jusqu’à présent, donc le match pourrait être très serré entre les deux équipes.

A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Sagan tosuEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Guêpe et le Sagan tosu dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En analysant le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec huit points d’écart. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 43 points au classement. Pour sa part, Sagan tosu il a 51 points et se classe cinquième du tournoi.