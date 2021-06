Aperçu du match : Beroil Bupolsa

11/06/2021 à 18:01 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la onzième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Beroil Bupolsa et à Santa Marta dans le San Amaro.

le Beroil Bupolsa vient à la rencontre avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le championnat après avoir signé un match nul contre lui Peñaranda Bracamonte lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des huit matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de 36 buts encaissés contre 23 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Santa Marta a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Almazán lors de sa dernière rencontre, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés pour compte. Sur les 10 matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Santa Marta il en a remporté quatre et accumule un chiffre de 27 buts encaissés contre 21 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Beroil Bupolsa Il a réalisé des statistiques de trois victoires et une défaite en quatre matchs joués dans son stade, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Santa Marta a gagné deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Beroil Bupolsa pour remporter la victoire.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Beroil Bupolsa et les résultats sont une défaite et un match nul en faveur de l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Beroil Bupolsa et le Santa Marta Ce tournoi s’est déroulé en décembre 2019 et s’est terminé sur un 0-2 en faveur des visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec un point d’écart. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 34 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en quatrième position avec 35 points.