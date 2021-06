Aperçu du match : Beti Onak

17/06/2021 à 20:01 CEST

le Baztan voyage ce vendredi à Lorenzo Goikoa se mesurer avec Onak dans leur neuvième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 20h00.

le Beti Onak affronte le match de la neuvième journée avec optimisme pour canaliser une séquence positive après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-3 et 4-2, le premier contre le CD Fontellas hors de son champ et le second contre lui Lourdes en tant que local. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté sept des huit matchs disputés à ce jour et cumulent un chiffre de 32 buts contre 52 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Baztan a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Corellano lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant Beti Onak. Sur les huit matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Baztan il en a remporté deux avec un bilan de 25 buts marqués contre 42 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Beti Onak Ils ont réalisé des chiffres de trois victoires et un match nul en quatre matchs joués dans leur stade, des chiffres qui montrent le potentiel de l’équipe lors de leurs matches à domicile. A la maison, le Baztan a gagné deux fois et fait match nul une fois dans leurs quatre matchs joués, donc les joueurs de la Beti Onak Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Lorenzo Goikoa, se soldant par une défaite et trois nuls en faveur de la Beti Onak. De même, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Onak et le Baztan dans la compétition c’était en mars 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

A ce jour, le Beti Onak il est en tête du classement avec 17 points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Diego Gaston Il arrive au match en première position et avec 46 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est septième avec 29 points.