Aperçu du match: Bezana – Guarnizo

15/05/2021 à 17 h 00 CEST

le Bezana joue ce dimanche à 17h00 son sixième match de la deuxième phase de la troisième division contre la Guarnizo dans le Municipale de Santa Cruz de Bezana.

le Bezana Il fait face au sixième jour du tournoi voulant surmonter sa position après avoir dessiné le dernier match joué contre le Barreda Football. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 20 buts pour et 45 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Guarnizo Il a remporté la victoire contre le Barquereño lors de leur dernier match de la compétition (3-0), avec des buts de Edu Fontan, Sarabia Oui Saza, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Bezana. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté quatre avec un bilan de 29 buts marqués contre 32 encaissés.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Bezana ils ont réussi à gagner jusqu’à présent dans tous leurs matches à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. Aux sorties, le Guarnizo ils ont gagné une fois et fait match nul lors de leurs deux matches qu’ils ont disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Municipale de Santa Cruz de Bezana, obtenant en conséquence trois défaites et quatre nuls en faveur de la Bezana. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les GuarnizoEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans cette compétition remonte à novembre 2019 et s’est terminée par un score de 3-2 en faveur de la Bezana.

Actuellement, le Guarnizo il est en tête du classement avec une différence de neuf points par rapport à son rival. L’équipe de Chema Mato Il arrive au match en sixième position et avec 23 points avant le match. Pour sa part, le Guarnizo il compte 32 points et se classe deuxième de la compétition.