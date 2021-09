Aperçu du match : Bologne – Gênes

20/09/2021 à 18:31 CEST

Mardi prochain à 18h30 se jouera le match de la cinquième journée de Serie A, dans lequel nous verrons la victoire à Bologne et à Gênes dans le Renato Dall’ara.

Les Bologne arrive à la cinquième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Inter par un score de 6-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des quatre matchs disputés à ce jour, avec cinq buts pour et huit contre.

Pour sa part, Gênes a subi une défaite contre Fiorentina lors du dernier match (1-2), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de renouer avec la victoire sur le terrain de Bologne. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Gênes En Serie A, ils en ont remporté un avec cinq buts pour et 10 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Bologne il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. A la maison, le Gênes a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc les joueurs du Bologne Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de BologneEn fait, les chiffres montrent six victoires, quatre défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. A son tour, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Bologne. La dernière fois qu’ils ont affronté le Bologne et le Gênes Dans cette compétition c’était en mai 2021 et la rencontre s’est terminée par un résultat de 0-2 en faveur de la Gênes.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Serie A, on constate que les locaux sont en tête avec quatre points d’avance sur les Bologne. Les Bologne Il arrive à la rencontre avec sept points à son casier et occupant la neuvième place avant le match. Quant à son rival, le Gênes, est en quinzième position avec trois points.