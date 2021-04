Aperçu du match: Bologne – Turin

20/04/2021 à 20:48 CEST

Mercredi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-deuxième journée de Serie A, dans lequel nous le verrons affronter le Bologne et à Turin dans le Renato Dall’ara.

le Bologne arrive avec impatience au trente-deuxième jour après avoir vaincu le Spezia Calcio dans le Renato Dall’ara 4-1, avec tant de Riccardo Orsolini, Muse Barrow Oui Mattias Svanberg. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 31 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 43 buts en faveur et 47 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Turin venaient de remporter leurs deux derniers matchs 3-1 et 0-1, le premier contre le AS Roma dans son domaine et le second contre lui Udinese loin de chez lui, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade de Bologne. À ce jour, sur les 30 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté six et ajoute un chiffre de 53 buts encaissés à 45 en faveur.

En termes de performances à domicile, le Bologne Il a gagné sept fois, a perdu cinq fois et a fait match nul trois fois en 15 matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes. Turin, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Renato Dall’ara. Aux sorties, le Turin a gagné quatre fois, a été battu sept fois et a fait match nul quatre fois en 15 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Bologne pour essayer de casser les statistiques.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Bologne et les résultats sont deux défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au stade de la Bologne. Le dernier match entre Bologne et le Turin Cette compétition s’est déroulée en décembre 2020 et s’est soldée par un nul (1-1).

À ce moment, le Bologne il est en tête du classement avec une différence de sept points par rapport à son rival. L’équipe de Sinisa Mihajlovic il se classe à la onzième place avec 37 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Turin il a 30 points et se classe quinzième du tournoi.