Aperçu du match: Borja – Illueca

22/04/2021 à 12:16 CEST

Vendredi prochain à 12h15 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans laquelle nous verrons la victoire à Borja et à Illueca dans le Manuel Meler.

le Borja arrive au quatrième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Deportivo Aragon lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des trois matches disputés à ce jour lors de la deuxième phase de la troisième division avec un chiffre de 30 buts en faveur et 28 contre.

Du côté des visiteurs, le Illueca a subi une défaite à la Barbastro dans le dernier match (0-3), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière au championnat. Avant ce match, le Illueca avait gagné dans deux des trois matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un solde de 28 buts marqués contre 21 concédés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Borja il a perdu dans le seul match de la deuxième phase de la troisième division qu’il a disputé dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Illueca il a remporté la victoire dans son seul engagement à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Manuel Meler et le bilan est une victoire, trois défaites et trois nuls en faveur de la Borja. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs six dernières visites au stade de la Borja. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en janvier 2020 et le résultat a été un match nul (2-2).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par neuf points en faveur de la Illueca. À ce moment, le Borja il a 31 points et est en sixième position. En revanche, les visiteurs ont 40 points et occupent la deuxième place de la compétition.